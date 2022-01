Monago sigue sin aclarar si optará a reelección en Congreso Regional del PP de Extremadura

Ep.



El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha reiterado una vez más que no aclarará si se presentará a la reelección al frente de la formación en el próximo Congreso Regional, que continúa aún pendiente de fecha, y que no se pronunciará al respecto hasta que se convoque.



En una rueda de prensa en Mérida en la que ha sido preguntado por este asunto, Monago ha insistido en que lleva "meses" postergando su decisión hasta que se convoque un congreso que debería haberse celebrado el pasado año, pero que primero la pandemia y posteriormente el adelanto electoral en Castilla y León "trastocaron" los planes.



"No toca hablar de congresos porque no está convocado el congreso", ha dicho Monago, quien ha recordado que hay un calendario que aprueba la dirección nacional del PP, y que la formación está ahora "en resolver los problemas de la gente, que es lo que hace Pablo Casado".



"Cuando se convoque hablaremos, pero es que no se han convocado", ha insistido Monago, quien ha pedido un "respeto" por los ciudadanos y por el partido, que es al que le corresponde proponer una fecha, algo que aún no se ha producido.



Así, ha dicho que es "sincero" cuando dice que no sabe la fecha, como lleva "meses" diciendo debido a los cambios de planes por la pandemia y el adelanto de elecciones castellanoleonesas que afecta no solo al partido en Extremadura, sino al otras regiones que aún están pendientes de la convocatoria. Mientras tanto, ha remarcado que "solo" va a hablar "de lo que preocupa a los extremeños".