Vara defiende que los fondos europeos no se darán "a dedo"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha defendido que los fondos europeos "no se van a dar a dedo" y ha tachado de "gravísima irresponsabilidad" la actitud del PP, ya que no se puede, "para denigrar a tu Gobierno, denigrar a tu país".



Fernández Vara ha remarcado en relación a los fondos que, cuando algo está empezando, es "muy fácil" criticarlo y ha añadido que queda todo un "camino por recorrer", ya que solo hay un PERTE funcionando y "todo lo demás está por desarrollar".



Por ello, ha reafirmado que todo el mundo debe entender que estos fondos europeos "no se van a dar a dedo" sino como consecuencia de un "proceso de transparencia" que tiene que llevar incluida la concurrencia competitiva, al tiempo que se ha mostrado convencido de que será una "palanca de transformación".



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones a preguntas de los medios durante su visita a la Feria Internacional de Turismo (Fitur), que se ha inaugurado este miércoles en Madrid.



Asimismo, y preguntado por si le preocupa la disonancia sobre el reparto de los fondos entre el Gobierno de España y el PP, Fernández Vara ha considerado que le parece una "gravísima irresponsabilidad" que un partido que aspira a ser gobierno utilice la crítica internacional para "hacerle daño a su país".



También ha indicado que le produce una "profunda decepción" porque es de los que piensa que cuando en un país hay un proyecto político también es "bueno" que haya otro preparado para ser "alternativa", además de considerar un "gravísimo error", para "denigrar a tu Gobierno, denigrar a tu país".