García Seco: "Me gustaría escuchar al PP extremeño sobre si reparto fondos es o no justo"

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha señalado en relación a que el Ejecutivo madrileño de Isabel Díaz Ayuso lleve a los tribunales al Gobierno por el reparto "arbitrario" de fondos europeos a regiones como la extremeña, que le gustaría escuchar qué opina el PP extremeño acerca de si dicho reparto de los fondos de recuperación "es o no justo para Extremadura".

"A mí me gustaría escuchar no solamente a la Comunidad de Madrid, no solamente al PP de la Comunidad de Madrid, sino al resto de los miembros del Partido Popular de las otras comunidades autónomas", ha reconocido la delegada del Gobierno, quien ha rehusado "entrar en localismos", ha dicho.

"No podemos entrar en una mirada corta y políticamente, desde mi punto de vista, poco productiva". De este modo, ha abogado por "pensar en conjunto" en qué es lo que se necesita para mejorar el futuro de los ciudadanos españoles, que en este caso también es el de los extremeños.

"Por tanto, pregúnteles al PP de Extremadura qué es lo que opinan del reparto de los fondos y si creen que Extremadura está siendo beneficiada por los mismos, como debe de ser en cada momento", ha sostenido la delegada, para quien "es la oportunidad" para la región extremeña y para "todos y cada uno de los ciudadanos españoles, también para los ciudadanos de Madrid".

Así lo ha destacado Yolanda García Seco a preguntas de los periodistas por su valoración después de que el Gobierno de la Comunidad de Madrid, que preside Isabel Díaz Ayuso, haya presentado un recurso ante el Tribunal Supremo contra el Gobierno de España por el reparto de fondos europeos de forma "adicional" y "arbitraria" a regiones como Extremadura.

Al respecto, la delegada ha remarcado sobre el reparto de estos fondos que son "importantísimos" porque "es un proyecto de país" y "no" de comunidad autónoma, de empresa, ni ciudadano, de manera tal que "es el proyecto de modernización más importante" que se ha aprobado en España.

"Estamos todos implicados, también las comunidades autónomas", ha continuado García Seco, que ha ahondado en que cada una de esas fórmulas de gasto se establecen de distinta manera y en que, concretamente, las comunidades autónomas "tienen mucho que decir" en esos repartos y a través de las conferencias sectoriales "tienen voz y voto para poder aprobar los mecanismos de reparto", también la madrileña.

La delegada del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en la que acompañada de los subdelegados del Gobierno en Cáceres y Badajoz, José Antonio García y Francisco Mendoza, respectivamente, ha presentado el informe de rendición de cuentas del Gobierno central en la región, 'Cumpliendo'.