El nuevo jefe de Policía Nacional en Extremadura toma posesión de su cargo

El nuevo jefe superior de la Policía Nacional de Extremadura, Alfredo Garrido López, se ha comprometido a intentar con todas sus fuerzas y capacidades que la actuación policial de las mujeres y hombres a su mando "siga siendo cada día más eficiente y transparente", siguiendo la línea de trabajo ya emprendida por sus antecesores en el cargo.



Garrido López, que ha reconocido al anterior jefe superior José Manuel Merino y la labor del comisario José Berrocal, ha recalcado que en esta tarea quiere contar "con todos", ya sean o no policías, porque la seguridad "es un bien colectivo que requiere de sinergias y esfuerzos compartidos", de manera que es una labor en la que deben embarcarse "todos, codo a codo, con una idea y horizonte comunes: asentar la paz social".



Igualmente, ha añadido a los tradicionales grandes pilares de la labor de la policía, el preventivo y el represivo, que desde hace años se ha ido añadiendo un tercero, el asistencial "cada día más importante y demandado por la ciudadanía", y sobre el que pivotan un "amplio" elenco de servicios de nuevo cuño, "que son precisamente los que nos permiten estar más y mejor imbricados en el contexto social y prepararnos para los vertiginosos cambios de los nuevos tiempos".



"Queremos ser la policía que la sociedad necesita y no escatimaremos esfuerzos para conseguir la mejora continua", ha incidido, junto con que su "límite no será otro que el respeto a la ley" y que en este empeño no permitirá "excesos": "ni propios, ni del personal a mi mando, ni de terceros cuando a mí me competa".



ILUSIÓN, COLABORACIÓN Y COOPERACIÓN



Durante su intervención en el acto de toma de posesión desarrollado en este martes, día 11, en la Delegación del Gobierno con la presencia del director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo Piqueras, y el director adjunto operativo, José Ángel González Jiménez, Garrido López ha agradecido a ambos la confianza depositada en él para ocupar el puesto de jefe superior en Extremadura, y ha aseverado que hará cuanto esté en su mano "para corresponder y no defraudarles".



Ha ofrecido igualmente colaboración y cooperación con el resto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y a las instituciones y organismos públicos y privados que trabajan por la seguridad y paz social, como también estará "del lado" de jueces y fiscales en la lucha contra la delincuencia y "sobre todo" contra aquellos delitos e injusticias que sufren las víctimas más vulnerables de la sociedad, tales como los mayores, los menores y adolescentes, las mujeres maltratadas, las víctimas de violencia vicaria o de delitos de odio, o las personas con discapacidad.



También colaborará con las Fuerzas Armadas cuando sus fines requieran esfuerzos conjuntos o para mantener y mejorar las "excelentes" relaciones que ya existen; con la delegada del Gobierno; con las autoridades y administraciones regional y las locales y con las autoridades portuguesas, y tiende "la mano" a las organizaciones sindicales de la Policía Nacional y confía que el trabajo conjunte "logre el mejor clima laboral posible".



LA POLICÍA SE SIENTE "QUERIDA" EN EXTREMADURA



Por su parte, Francisco Pardo Piqueras ha señalado que Extremadura va a contar con un jefe superior de la Policía que lleva más de 40 años dedicado al servicio público, con una "gran y eficiente" trayectoria profesional y una calidad humana "fuera de lo común", a la vez que ha destacado que la Policía Nacional se siente "especialmente querida y respetada" en la región y el "excelente" equipo de la Jefatura Superior, que cuenta con 1.100 profesionales, casi 100 más que hace tres años.



En relación al Cuerpo Nacional de Policía, ha valorado que encara el 2022 con "optimismo", tras concluir el 2021 con distintas operaciones que han tenido "bastante trascendencia mediática", como la detención de los presuntos autores de los crímenes ocurridos en Elche y Parla. También se ha referido a operaciones destacadas en Extremadura, como la incautación de 200 kilos de cocaína de "extrema" pureza, o la recuperación del cuerpo del joven Pablo Sierra en el Guadiana.



Así y en relación a 2022, el director general de la Policía ha subrayado que lo abordan con "optimismo" con hechos "importantes" para su futuro como la puesta en marcha del Centro Universitario de la Policía, al tiempo que ha remarcado que los Presupuestos Generales del Estado consigan una partida de 3.794 millones de euros para la Policía Nacional y facilitan que este año vayan a poder tener una tasa de reposición de los efectivos del 125 por ciento, que permitirá poder hacer una Oferta de Empleo Público de unos 2.500 efectivos nuevos para el cuerpo.



Igualmente, ha recordado su anterior visita en octubre a Mérida en la que expresó una "convicción" que sigue manteniendo: "podemos ir con la cabeza muy alta, con la conciencia muy tranquila por nuestro trabajo, por nuestra honradez, por nuestra honestidad, y nuestra profesionalidad, pero también por ese compromiso y lealtad permanente con los ciudadanos en la misión que nos tiene asignada la Constitución".



LA POLICÍA NACIONAL EN EXTREMADURA



Por su parte, la delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha destacado que el Cuerpo Nacional de Policía es "orgullo de todos los extremeños" y que contará desde ahora con un nuevo responsable en la región, al que ha deseado "mucha suerte" y que "seguro va a hacer una magnífica labor", a la vez que ha trasladado a Alfredo Garrido que llega a una región "muy tranquila" y con unos datos policiales "muy favorables" en la comunidad autónoma "más segura de España".



"Volvamos a consolidar este año que, aproximadamente, tenemos 15 puntos menos de delitos en la región que el resto del territorio nacional", ha remarcado, para confiar en que se va a "seguir en ese camino" aunque, como ha advertido, "no podemos bajar la guardia".



Asimismo, García Seco se ha referido a la labor de la Policía en estas últimas semanas "muy intensas" de trabajo, y que se trata de su primer acto después de las desapariciones recientes de ciudadanos extremeños que han sido "muy dolorosas" en el ámbito policial, "sobre todo" la del joven Pablo Sierra.



Ante ello, ha dado las gracias a la Policía Nacional y ha reconocido que ha sido "emotivo y emocionante" trabajar con hombres y mujeres "que no han dejado de buscar a Pablo ni un solo día, ni una sola hora", y que han movilizado todos los recursos "a su alcance para lograr esclarecer su desaparición", al tiempo que ha recordado al ciudadano de Plasencia que "hace poco ha tenido también que ser buscado durante varios días".



Para la delegada, ha sido un final de año "muy duro" en "lo emocional", pero también "de grandes éxitos" y los policías nacionales en Extremadura han trabajado en importantes operaciones de todo tipo, como la reciente de lucha contra la droga en Mérida, sobre lo cual ha instado a Garrido a seguir impulsando dicha lucha que "está haciendo mucho daño a nuestros jóvenes", como también ha deseado que se intensifique la prevención de delitos como los relacionados con los abusos sexuales o la violencia contra menores, mujeres o mayores.



También ha acudido a este acto el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, quien ha resaltado que se trata de una comunidad "muy segura", y ha sostenido que los países, regiones o ciudades más seguras "tienen detrás unos buenos" Cuerpos de Seguridad y también "mejores" sociedades, lo cual corresponde a la sociedad y en "gran medida" a los responsables públicos.



También han estado presentes los presidentes de las diputaciones de Badajoz, Miguel Ángel Gallardo, y de Cáceres, Carlos Carlos, y el alcalde de Badajoz, Ignacio Gragera, entre otras autoridades.