Unidas Por Extremadura preguntará a Vara sobre nuevos los proyectos de regadío

Unidas Por Extremadura cree que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, debe pronunciarse sobre “el proyecto estrella” de la Consejería de Agricultura que es el Regadío de Tierra de Barros.

Durante una rueda de prensa, la portavoz de la formación, Irene de Miguel, ha informado que en el próximo Pleno preguntará al jefe del Ejecutivo regional sobre “si cree acertada la política de nuevos regadíos que se está llevando a cabo, cuando estamos viviendo una emergencia climática que ya nos está generando problemas de restricciones al agua de regadío”.

En concreto, De Miguel ha insistido en que, en la próxima campaña, en la del 2022, “ya hay agricultores a los que se les va a restringir al 70 por ciento las concesiones de agua que tienen en embalses, como el de Alange, donde se están planteando nuevos regadíos”, según informa la formación en una nota de prensa.

Por eso, la portavoz de Unidas por Extremadura considera que el presidente autonómico debe pronunciarse sobre “esta incongruencia absoluta”.

Además, la también presidenta del Grupo Parlamentario ha asegurado que “la política desnortada” que está llevando a cabo la Consejería complicará y condenará a los agricultores, “porque tendrá que acometer una inversión que difícilmente van a poder amortizar en el futuro”.

TARJETAS SANITARIAS DE LAS PERSONAS MIGRANTES

Por otro lado, la portavoz también ha informado que Unidas Por Extremadura preguntará en el próximo pleno por los problemas que se están constatando en relación a las tarjetas sanitarias de las personas migrantes.

“Muchas mujeres migrantes están sufriendo un calvario para poder acceder a la tarjeta sanitaria, cuando esto es un derecho”, ha dicho De Miguel, que también ha añadido que “en Extremadura a las personas que las solicitan se le envía a la policía con expedientes de extradición”.

MEDIDAS ANTE LA PANDEMIA

Por último, la portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) ha considerado que las medidas que está tomando la Junta para afrontar ahora la pandemia no aportan "muchas certidumbres" sino que "van de un lado para otro", ya que "no se puede hablar de aumentar el horario del ocio nocturno y a la vez se cierran guarderías y se pide a los sanitarios del SES que no tengan comidas".

Sobre esto último de recomendar que "una persona en su tiempo libre no acuda a una comida", ha incidido además en que a su juicio "está fuera de la ley".

De este modo, Irene de Miguel ha dicho que espera que no se repita la situación del pasado año por estas fechas cuando Extremadura fue la comunidad que "peor gestionó la pandemia", y ha confiado en que se lancen desde la Junta "medidas o noticias contradictorias".