Extremadura ve "razonable" cuarentenas para contactos de contagiados con variante ómicron

El vicepresidente segundo de la Junta de Extremadura y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, ha considerado que es "razonable" establecer cuarentenas para los contactos de contagiados con la variante ómicron hasta que se establezca si ésta es más contagiosa, más grave o escapa de las vacunas.

Así, ha explicado que la postura de Extremadura en este sentido es "muy técnica", matizando que "creo que, hasta que aclaren eso, es razonable que si se sospecha que la persona puede estar infectada por razones de viaje o de contacto con otras personas contagiadas con esta variante lo lógico es que, independientemente de su estado inmunitario, se realice un periodo de cuarentena para que no se siga propagando esta variante".

En esta línea, ha recalcado que, teniendo en cuenta a los países en los que la variante ómicron está presente de forma más mayoritaria, parece que no da síntomas más graves y lo que hay que saber, ya que en esos países no hay una cobertura vacunal muy importante, es si dicha variante escapa o no escapa a las vacunas.

Según Vergeles, "parece ser que se parece mucho a la Alfa, las mutaciones que tiene, y eso pudiera indicar que no se escape a las vacunas, pero no lo podemos decir a ciencia cierta, nos lo tendrán que decir los expertos y hasta en tanto es razonable que se mantengan las cuarentenas".

CONSEJOS DE CARA AL PUENTE

El Vicepresidente ha recalcado que, de cara al puente de la Constitución, es muy importante seguir cumpliendo con la regla de las 6M. "Esas son las 6M que tenemos que grabarnos a fuego, no para este puente sino para la temporada que nos quede conviviendo con este virus".

En este sentido, ha añadido que "que nos pongamos las mascarillas, muy importante en los interiores, muy importante que mantengamos la distancia de seguridad, muy importante que mantengamos la ventilación adecuada, muy importante que no nos aglomeremos, muy importante que si se tiene síntomas se quede uno en su casa y muy importante que nos lavemos las manos".

Sobre el aumento de casos de bronquiolitis en menores de edad, ha explicado que el invierno pasado los niños estuvieron "muy protegidos" y no se enfrentaron a ese antígeno, por lo que, al no haber estado expuesto, este año no han contado con las defensas que habrían tenido en un año "normal".