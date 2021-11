La manifestación del campo extremeño del jueves acorta el Pleno de la Asamblea

Ep.

La manifestación convocada este próximo jueves, 2 de diciembre, por cinco organizaciones agrarias en Mérida, para protestar por la escasa rentabilidad del sector, marcará claramente el desarrollo del próximo Pleno de la Asamblea, previsto para ese mismo día.

Cabe destacar que el jueves es el día de la semana en el que habitualmente se celebran los plenos del parlamento extremeño, fecha que se mantendrá tras no prosperar una petición del Grupo Parlamentario de Ciudadanos de cambiar la cita para que los partidos pudieran estar presentes en la movilización para mostrar su apoyo al sector.

Una petición que finalmente ha sido rechazada, si bien el diputado de la formación naranja José María Casares celebra que al menos se haya conseguido que sea el Pleno más corto de toda la legislatura, con una sola iniciativa a debate, presentada por Unidas por Extremadura sobre el ERE de Unicaja.

En las sucesivas comparecencias tras la Junta de Portavoces en la que se ha ordenado el debate de las iniciativas del orden del día, todos los grupos han mostrado su apoyo a un sector que atraviesa una "situación límite" debido a los altos costes de producción y a los precios bajos que reciben por sus productos, según ha indicado Casares, que mantienen a las explotaciones agrarias en "números rojos".

MENOS INICIATIVAS

Esta formación solamente ha presentado una iniciativa al Pleno del jueves, en este caso una pregunta oral a los miembros del Ejecutivo regional, y versará precisamente sobre la manifestación.

El resto de partidos, a pesar de compartir su preocupación por el campo, se han mostrado a favor de que la actividad parlamentaria mantenga su calendario habitual, si bien han recortado sustancialmente el número de iniciativas presentadas para su debate en la cita de esta semana.

Así, el Grupo Popular ha presentado tres preguntas sobre el sector agrario, que vive una situación de "auténtica emergencia" que tiene como respuesta la "parálisis" del gobierno regional, ha señalado.

Por ello, además de respaldar "en la calle" a los agricultores y ganaderos en su protesta, tratará de "movilizar al gobierno para que de una vez por toda se pongan soluciones".

En concreto, ha explicado el diputado Laureano León, con sus preguntas pretende lanzar un "SOS por el campo extremeño" ante la "sordera" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Con respecto a la celebración del pleno en su fecha prevista, ha señalado que el parlamento debe funcionar "siempre", en tanto que es una herramienta para "solucionar los problemas de la gente", y en este caso de los agricultores y ganaderos, que centrarán el debate del jueves.

Por su parte, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías ha señalado que hay ser "coherentes" en este sentido, y aunque ha subrayado que su grupo apoyará la movilización ante la "complicada" situación que vive el sector, hay que mantener la actividad de la Asamblea en defensa de otros colectivos, como los trabajadores de Unicaja, amenazados por un ERE, que centrará la única iniciativa incluida en el orden del día, y en la que la coalición extremeña instará a la Junta a cancelar las cuentas con la entidad financiera.

Y es que, según Macías, un cambio en la fecha del pleno sentaría "precedente" y sería "discriminatorio" hacia otros muchos sectores que se han manifestado a las puertas del parlamento extremeño.

Finalmente, la portavoz socialista ha mostrado el compromiso de su grupo con el sector agrario, así como ha defendido la celebración del pleno en cumplimiento del trabajo que han encomendado a los diputados los ciudadanos.

No obstante, ha reprochado el papel del PP al considerar que "de nada sirve gritar en la calle si no trabajan en las instituciones", en referencia a que no acudiera a "escuchar" al sector del campo en la comisión de estudio constituida en el parlamento de la cual surgió la creación del observatorio de precios del campo.

Garlito ha recriminado al PP que no aportara entonces "ni una sola idea", a pesar de que los grupos políticos están "para trabajar dentro de las instituciones", salvo que se trate, ha sugerido, de una "fuerza antisistema" que centra su trabajo fuera de las mismas, como ocurre con el Pacto por el Ferrocarril, del que los 'populares' no forman parte.

ORDEN DEL DÍA

Con todo, el orden del día del pleno de este jueves es más corto de lo habitual. Comenzará con una declaración institucional con motivo del Día Universal de la Infancia, y con la votación para designar al nuevo director de la Corporación Extremeña de Medios Audiovisuales, el ente público de Canal Extremadura Televisión y Radio, que será Dámaso Castellote, actualmente al frente del mismo de forma provisional tras la salida de Urbano García.

Además, se debatirá una única propuesta de impulso, en este caso presentada por Unidas por Extremadura, en la que, entre otras medidas, instará a la Junta a cancelar todas las cuentas con Unicaja con el fin de evitar los despidos recogidos en un ERE, y contra la exclusión bancaria del medio rural extremeño, según ha explicado el diputado de la coalición Joaquín Macías.

Finalmente, se sustanciarán cinco preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno. La primera de ellas, sobre la situación en el colegio Giner de los Ríos de Mérida, presentada también por Unidas por Extremadura, tras la supresión de una de los plazas de Audición y Lenguaje, y las cuatro restantes sobre la situación del sector agrario.

En primer lugar, Ciudadanos preguntará sobre la postura del Gobierno de Extremadura ante la manifestación convocada por cinco organizaciones agrarias, y las otras tres del Grupo Popular, que versarán sobre las medidas a adoptar para atajar la crisis de bajos precios y altos costes de producción; sobre la "tensión" a la que somete el Ministerio de Trabajo y Economía Social a los agricultores y ganaderos; y sobre el apoyo de la Junta a la nueva PAC.

DIMISIÓN DE VERGELES

Por otro lado, el diputado 'popular' ha aprovechado su comparecencia para reclamar nuevamente la dimisión del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, por la "chapuza" del contrato del transporte sanitario terrestre, que ha sido revocado por la Comisión Jurídica.

"Tenía que irse a su casa por un pliego que hacia aguas por todas partes", sin embargo, el presidente de la Junta lo sigue manteniendo en el cargo a pesar de haber demostrado, ha indicado, una "gran incompetencia" que supone un nuevo retraso para solucionar la situación de las ambulancias.