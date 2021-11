Rosa Balas participa en una jornada sobre la creación cultural en el ámbito rural

El objetivo de este encuentro, que reunió ayer en Villanueva de la Vera a un grupo de representantes de proyectos españoles y portugueses inspirados en los valores de la Nueva Bauhaus Europea, ha sido crear comunidad y servir de inspiración para todos aquellos proyectos que puedan implicarse en algunos de los ámbitos de acción que promueven los valores de la Nueva Bauhaus Europea, como ruralidades, sostenibilidad o inclusión

La directora general de Acción Exterior ha destacado el papel de la eurorregión Euroace para trasladar las prioridades europeas al territorio y el valor que aporta ese elemento diferenciador transfronterizo a la hora de compartir buenas prácticas y trabajar de forma conjunta ante los retos actuales.

Asimismo, ha defendido la apuesta por retener, atraer y hacer retornar el talento a estos territorios.

En el encuentro, que ha tenido lugar en el Centro Cultural Ras de Terra, han participado proyectos de entidades y asociaciones como la Swing Bauhaus, LaNaveVa, Aldeas Bauhaus, Vivencia Dehesa, El Cinorrio o los proyectos portugueses Fablab Aldeias do Xisto, el Projeto Magalhães de la Universidad de Évora, la Fábrica de la Creatividade de Castelo Branco, o Faz com as tuas mãos, entre otros.

Durante la jornada, las asociaciones participantes han destacado la necesidad de que la Nueva Bauhaus Europea sea rural y de ofrecer capacitación, formación, tecnología y recursos económicos para facilitar la creación en el mundo rural de productos culturales propios que surjan desde la base, generar un sistema emprendedor ligado al territorio y crear las condiciones para que el ámbito rural conviva en equilibrio con el mundo urbano.

La jornada se ha llevado a cabo en colaboración con la Dirección General de Acción Exterior, a través de su Gabinete de Iniciativas Transfronterizas, y ha contado con la cofinanciación del Programa de Cooperación Transfronteriza España Portugal INTERREG V A.

Desde su inclusión como socio estratégico, Ras de Terra centra su contribución a la Nueva Bauhaus Europea a través de proyectos creativos que aúnen la cultura, en su sentido más amplio e inclusivo, la permacultura e iniciativas sobre cambio climático, creando así procesos de integración en los ámbitos rurales abiertos a la colaboración y a la regeneración de espacios y territorios.