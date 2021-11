Extremadura registró 13.099 defunciones en 2020, 1.440 fueron por Covid-19, según el INE

Ep

La comunidad autónoma de Extremadura registró un total de 13.099 defunciones en 2020, lo que suponen 1.838 más que el año anterior, un 16,3 por ciento más.



Del total de muertes, se contabilizan 1.440 defunciones de residentes en Extremadura en 2020 cuya causa de muerte fue la Covid-19, de las que 1.143 se han podido identificar (Covid-19 virus identificado) y 297 corresponden a personas que murieron con sospecha de esta enfermedad por tener sintomas compatibles.



En concreto, con Covid-19 virus identificado fallecieron en 2020 en Extremadura 578 hombres y 565 mujeres, mientras que, con covid-19 virus no identificado, fallecieron 134 hombres y 163 mujeres.



Por su parte, la tasa bruta de mortalidad debida a Covid-19 virus identificado ha sido de 107,9 en Extremadura y de 127,5 en España, mientras que la debida a Covid-19 virus no identificado ha sido 28 y 30,6, respectivamente.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, el pasado año se produjeron en España 493.776 defunciones, 75.073 más que en el año anterior, lo que supone un incremento del 17,9 por ciento, según recoge el Instituto Nacional de Estadística que ha publicado este miércoles los datos de 'Defunciones según la Causa de Muerte-Año 2020'. La tasa bruta de mortalidad se situó en 1.042,7 fallecidos por cada 100.000 habitantes.



Por sexo, fallecieron 249.664 hombres (17,4% más que en 2019) y 244.112 mujeres (18,5% más). Mientras, el número de fallecimientos aumentó respecto al año anterior todos los meses del año, siendo abril y marzo los peores meses con un incremento del 78,4 por ciento y el 57,1 por ciento, respectivamente; solo enero, febrero y junio reducen los datos respecto a los mismos meses del año anterior.



El grupo de enfermedades del sistema circulatorio se mantuvo como primera causa de muerte, con el 24,3% del total, una tasa de 253,1 fallecidos por cada 100.000 habitantes, 119.853 personas fallecieron por esta causa. Le sigue los tumores, con el 22,8% del total; una tasa de 238,1 fallecidos, es decir 112.741 muertos por esta causa.



Las enfermedades infecciosas, que incluyen la COVID-19 virus identificado y la COVID-19 virus no identificado (sospechoso), fueron la tercera causa de muerte con el 16,4% del total; una tasa de 170,6 y 80.796 personas fallecidas. El grupo de las enfermedades respiratorias se situó como cuarta causa de muerte, con el 8,6% del total y una tasa de 89,6 fallecidos por cada 100.000 habitantes.



Respecto al año anterior, los fallecimientos debidos a enfermedades infecciosas aumentaron un 1.220,4%. Mientras que, por el contrario, los debidos a enfermedades del sistema respiratorio y los originados por tumores disminuyeron un 11,0% y un 0,3%, respectivamente.



PRINCIPALES CAUSAS DE MUERTE POR EDAD



Por sexo, los tumores fueron la primera causa de muerte en los hombres (con 289,8 fallecidos por cada 100.000 hombres) y la segunda en mujeres (con 188,4 por cada 100.000 mujeres). El número de fallecimientos por esta causa descendió un 1,0% entre los hombres, mientras que aumentó un 0,9% en las mujeres.



Las enfermedades del sistema circulatorio fueron la primera causa de mortalidad femenina (264,7 muertes por cada 100.000) y la segunda entre los varones (241,1). Los fallecimientos por estas causas aumentaron un 2,6% en hombres y un 2,9% en mujeres. Mientras, las enfermedades infecciosas se situaron como tercera causa de muerte en ambos sexos.



La mortalidad aumentó en todos los grupos de edad, excepto entre los menores de 20 años. Nuevamente, el mayor incremento se registró entre las personas de 70 a 79 años (un 20,5% más). Así, con respecto al 2019 la mortalidad descendido un 11,1 por ciento en menores de 10 años y un 6,9 por ciento de 10 a 19 años.



De 20 a 29 años se registraron 1.432 fallecimiento, un 5,8% más que el año anterior; de 30 a 39 años fueron 3.159 fallecimiento, un 7,2% más; de 40 a 49 años, 9.601 murieron, 6,6% más; de 50 a 59 años fueron 26.236 fallecidos, un 7,6% más; de 60 a 69 años 49.503 fallecidos, un 14,5% con respecto a a 2019; de 70 a 79 años fueron 91.191, un 20,5% y de 80 años y más años, se registraron 310.869 muertes, un 19,5% más.



Atendiendo a las causas de muerte, las afecciones perinatales (55,1% del total) y las malformaciones congénitas (23,6%) fueron las principales causas de muerte entre los menores de un año. Respecto a 2019, las defunciones en este grupo de edad debidas a afecciones perinatales descendieron un 11,7%, mientras que las debidas a malformaciones congénitas aumentaron un 1,9%.



Los tumores fueron la principal causa de muerte en el grupo de edad entre uno y 14 años (32,4% del total) con un incremento del 4,4% respecto a 2019. El segundo motivo en este grupo de edad fueron las causas externas (20,7%), que descendieron un 20,1%.



Por su parte, las principales causas de muerte entre las personas de 15 a 39 años fueron las causas externas (40,5% del total) y los tumores (22,4%), con aumentos del 1,7% y del 6,6% respecto a 2019, respectivamente. Los tumores (38,2% del total) y las enfermedades del sistema circulatorio (19,4%) fueron las principales causas en el grupo de 40 a 79 años, con incrementos del 0,3% y del 3,7%, respectivamente, en comparación con 2019.



Por último, entre los mayores de 79 años las enfermedades del sistema circulatorio (27,3% del total) y las enfermedades infecciosas (17,8%) fueron los principales motivos, con incrementos del 2,4% y 1.368,3%, respectivamente.



20,6% MENOS POR ACCIDENTE DE TRÁFICO



En el año 2020 se produjeron 16.078 fallecimientos por causas externas, 63 menos que en el año anterior (un 0,4%). Por sexo, fallecieron por estas causas 10.257 hombres (un 0,2% más que en 2019) y 5.821 mujeres (un 1,4% menos).



El suicidio se mantuvo como la primera causa de muerte externa, con 3.941 fallecimientos, un 7,4% más que en 2019. Por detrás se situaron las caídas accidentales (con 3.605 muertes y un aumento del 9,3%) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (con 2.913 y un descenso del 10,3%). Por accidente de tráfico fallecieron 1.463 personas (1.168 hombres y 295 mujeres), lo que supuso un 20,6% menos que en 2019.



Por sexo, las principales causas de muerte en los hombres fueron el suicidio (2.930 fallecidos y un aumento del 5,7% respecto a 2019), las caídas accidentales (1.898, un 7,1% más) y el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.467, un 12,2% menos).



Las caídas accidentales (1.707 fallecidas), el ahogamiento, sumersión y sofocación (1.446) y los suicidios (1.011) fueron las principales causas de muerte externa entre las mujeres. Las muertes por caídas accidentales y suicidios aumentaron un 12,0% y un 12,3% respectivamente, mientras que las debidas a ahogamiento, sumersión y sofocación descendieron un 8,4%.



En cuanto a los incrementos más llamativos, se ha observado que el número de suicidios aumentó durante los meses de agosto (34,0% más) y febrero (28,2%). En abril, el número de fallecimientos por esta causa descendió un 18,2%. Mientras, en noviembre y octubre se registraron los mayores incrementos en el número de fallecimientos por caídas accidentales (del 24,1% y 22,5%, respectivamente).