VOX urge "dimisión inmediata" de Vergeles ante su "caótica gestión" en sanidad extremeña

VOX ha exigido la "dimisión inmediata" del vicepresidente segundo y consejero de Sanidad, José María Vergeles, ante su "caótica gestión" y por "dar la espalda" a los profesionales de la sanidad extremeña.

De esta forma, a través de una nota de prensa, la formación ha criticado las "bochornosas publicaciones" realizas por Vergeles en redes sociales "excusándose de la desastrosa situación" de falta de profesionales sanitarios en la sanidad extremeña por el hecho de que hace años no se homologaran títulos de profesionales extranjeros.

Así pues, el partido le ha recordado que "ni con esas homologaciones se cubrirían" las vacantes de médicos en el SES que "han generado las políticas socialistas", motivo por el que exige su "dimisión inmediata" como principal responsable de la "caótica situación de la sanidad regional".

Además, según ha apuntado VOX, actualmente hay "unas 200 plazas médicas vacantes", además de "faltar anestesistas, radiólogos y traumatólogos, faltan médicos de familia y pediatras" y algunas vacantes "no se han cubierto ni con la resolución de las oposiciones, ya que 16 médicos han renunciado a incorporase a su plaza en el SES".

Ante esta situación, ha lamentado VOX que Vergeles cada día esté "más alejado de la realidad", además de buscar "excusas pueriles" y contestar de manera "chulesca y desdeñosa" a los propios profesionales sanitarios, a los que "cada vez tiene más desgatados y desmotivados por una gestión en la que el aumento en el número de guardias, acumulaciones de jornadas y falta de personal son su día a día".

Una gestión que provoca también que muchos profesionales marchen a otros destinos nacionales o al extranjero dejando la sanidad extremeña en una "situación insostenible".

"Un consejero que menosprecia a los profesionales sanitarios, que no les escucha, que les veta comparecencias en la Asamblea, que no cumple con los acuerdos firmados con los representantes médicos desde el 2019 (carrera profesional, productividad, hora de guardia), y cuya gestión es absolutamente destructiva no puede seguir por más tiempo al frente de la consejería de Sanidad y debe dimitir", ha considerado VOX.

Finalmente, la formación ha apuntado que "lo debió hacer por su gestión de la pandemia y lo debe hacer ahora para no causar más daño si cabe", concluye.