El PSOE tumba una propuesta del PP en la Asamblea contra los peajes en autovías

La Asamblea de Extremadura ha rechazado, con los únicos votos en contra del Grupo Socialista, una propuesta de impulso que solicitaba que la comunidad autónoma quedará fuera de los planes del Gobierno de aplicar un peaje por el uso de las autovías.

Su mayoría absoluta socialista le ha permitido tumbar esta iniciativa presentada por el Grupo Popular, que ha recibido el apoyo de Ciudadanos y de Unidas por Extremadura. En defensa de la misma, el diputado del PP Víctor del Moral ha señalado que cobrar por circular por las carreteras construidas con los impuestos de todos los ciudadanos es el "último disparate" del Gobierno de Pedro Sánchez.

Una medida que considera "injustificada", en tanto que nunca antes se ha pagado por una vía sufragada con los impuestos de todos los españoles, no solo su construcción, sino también su mantenimiento, puesto que el Estado recauda mucho más por la compraventa de vehículos, y más aún por los impuestos a los carburantes, que lo que destina a este fin.

Por ello, considera que es además un "impuesto injusto", en tanto que no es progresivo, es decir, que no se paga en función del nivel de ingresos, y en este punto ha preguntado a los socialistas por la promesa de Pedro Sánchez de no subir los impuestos a las clases pobres y medias.

Asimismo, ha advertido sobre el impacto de esta medida en la recaudación, ya que cobrar por circular por las autovías provocará un "retraimiento de la actividad", así como un "efecto terrible" sobre la siniestralidad vial, al empujar a los usuarios a usar las carreteras de la red secundaria.

Por otro lado, considera esta medida aún más injusta en una comunidad como la extremeña, que carece de alternativas de comunicación a las carreteras, que ahora tendrán que pagar para poder usarlas.

La propuesta ha sido apoyada por el resto de partidos de la oposición. Por un lado, el diputado de Cs Joaquín Prieto ha señalado que el pago por uso de autovías puede ser una buena idea si se implementa "de manera adecuada", y si se compensara rebajando otros impuestos asociados al transporte.

Sin embargo, ha lamentado que el Gobierno no renunciará a estos impuestos y además quiere introducir esta nueva vía de ingresos "como excusa para pagar otros agujeros" en las arcas públicas, y por tanto lo considera una medida "meramente confiscatoria". "Para pegar sablazos a los ciudadanos no cuenten con nosotros", ha remarcado.

A su vez, la diputada de la Unidas por Extremadura, Irene de Miguel, ha reconocido que esta medida procede de un gobierno de coalición "con dos almas" del que forma parte su partido político, Unidas Podemos, si bien ha justificado su rechazo a la iniciativa al considerar que va en contra de "la justicia social".

Y es que, ha señalado, siendo "coherentes" con Extremadura, esta medida afecta fundamentalmente a las clases trabajadoras y al medio rural. No obstante, ha recriminado al diputado del PP que la propuesta se centre únicamente en las carreteras de Extremadura, si bien ha coincidido con Del Moral en que estos peajes no cumple con su planteamiento fiscal de que paguen más los que más tienen, así como que sería un "repago", porque ya se paga por el mantenimiento con otros impuestos.

Finalmente, el diputado socialista Juan Ramón Ferreira le ha reprochado al diputado 'popular', al igual que ha hecho también la diputada de Unidas por Extremadura, que el anterior Gobierno del PP de Mariano Rajoy "tenía sobre la mesa" la implantación de los peajes a las autovías.

Así, Ferreira ha recordado que el pasado mes de mayo ya se debatió una propuesta en la Asamblea sobre este asunto, tiempo desde el cual no hay ningún informe nuevo, ni ninguna orden ministerial sobre pagos ni acuerdo del Consejo de Ministros, por lo que considera que nada ha cambiado desde entonces sobre el asunto.

Por ello, ha justificado el rechazado a la medida señalando que "cuando llegue el momento" se establezca un "debate constructivo" sobre la cuestión, al tiempo que le ha pedido al PP que mientras esto ocurre "no traten de confundir" a los ciudadanos.