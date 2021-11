Cs lamenta que Extremadura vuelva a la "cruda realidad" y suba el paro

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha lamentado que Extremadura haya vuelto a la "cruda realidad" y haya subido el paro en el mes de octubre mientras que en el resto de España ha descendido.

Así, Salazar ha señalado que "se acabaron las palmaditas en la espalda" y el paro vuelve a la subir en la región lo que pone de manifiesto que "las recetas" de la Junta de Extremadura "no valen" y, además, "en los Presupuestos Generales de Extremadura para 2022" se vuelve a ver "lo mismo".

En este sentido, el portavoz de la formación naranja ha hecho especial hincapié en que los problemas laborales en la región son "endémicos y estructurales" y que las cuentas regionales "no recogen esto" ya que aumentan las partidas destinadas para empleo pero "las recetas fallidas siguen siendo las mismas".

Por otro lado, y sobre las comparecencias de altos cargos para explicar los presupuestos Salazar ha vuelto a insistir en que se trata de unas cuentas "que no solucionan los problemas de base de los extremeños", criticando que "son una hipoteca y no una inversión porque no hay proyectos transformadores para esta región".

Asimismo, el portavoz de Ciudadanos Extremadura ha señalado que, durante las comparecencias, los representantes del gobierno regional "no responden a las preguntas que les hacemos de forma clara" algo que "es una pena" porque los presupuestos regionales "deberían ser más consensuados por todos los grupos representados en esta Asamblea".