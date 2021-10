Durante septiembre, las pernoctaciones extrahoteleras suben un 62,8% en Extremadura

Ep



En total, en septiembre se alojaron 37.903 viajeros en establecimientos turísticos extrahoteleros de Extremadura, lo que supone un incremento del 53,4 por ciento en tasa interanual, según los datos publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística.



Por su parte, el turismo rural aumenta interanualmente en viajeros un 62,7 por ciento, 19.864, mientras que las pernoctaciones alcanzaron las 43.600, que suponen un 53,6 por ciento más que en septiembre del pasado año.



Con estos datos, la estancia media se sitúa en 2,19 días en los alojamientos de turismo rural de Extremadura, por debajo de la media nacional, que está en 2,62 días.



DATOS NACIONALES



En el conjunto del país, las pernoctaciones en establecimientos extrahoteleros (apartamentos, campings, alojamientos de turismo rural y albergues) superaron los 10,5 millones en septiembre, un 99,5% más que en el mismo mes de 2020, y acumulan un repunte del 43,4% en los nueve primeros meses del año, según datos provisionales publicados este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE).



En septiembre, las pernoctaciones de viajeros residentes en España alcanzaron la cifra de 5,9 millones, un 42,5% más que en septiembre de 2020, mientras que las de los extranjeros totalizaron 4,5 millones, cuatro veces más que el mismo mes del año pasado (+319%).



No obstante, en comparación con septiembre de 2019, en ausencia de pandemia, las pernoctaciones extrahoteleres bajaron un 18,9%, a pesar de que las pernoctaciones de los españoles se situaron por encima del nivel preCovid, al superar en un 18,6% las registradas en septiembre de 2019. No ocurre así con los extranjeros, cuyas pernoctaciones en septiembre de este año son un 43,3% inferiores a las del mismo mes de 2019.



Durante el pasado mes de septiembre estuvieron abiertos en España 158.792 alojamientos extrahoteleros, lo que representa un 83,2% del total del directorio de establecimientos en ese mes.



UN 151,4% MÁS EN APARTAMENTOS TURÍSTICOS



Las pernoctaciones en apartamentos turísticos alcanzaron los 5 millones en septiembre, un 151,4% más que en septiembre de 2020. Las de viajeros residentes aumentaron un 65,5% y las de no residentes un 390,4%.



Durante los nueve primeros meses de 2021 el número total de pernoctaciones creció un 33,1% respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Apartamentos Turísticos (IPAP) aumentó un 12,1% en septiembre respecto al mismo mes de 2020.



Por comunidades, Canarias, Comunitat Valenciana y Andalucía fueron los destinos principales de los viajeros en el mes de septiembre, con 1,3 millones, 998.563 y 870.056 pernoctaciones, respectivamente.



Por zonas turísticas, la Costa Blanca fue el destino preferido en apartamentos turísticos, con 566.686 pernoctaciones en septiembre. Las islas de Ibiza y Formentera presentaron el mayor grado de ocupación, con un 70,1% de los apartamentos ofertados. Los puntos turísticos con mayor número de pernoctaciones en septiembre fueron San Bartolomé de Tirajana, Tías y Benidorm.



Por su parte, las pernoctaciones en campings ascendieron a 3,9 millones en septiembre, un 63,4% más que en dicho mes de 2020. Las pernoctaciones de viajeros residentes aumentaron un 24,9% y las de no residentes un 232,3%.



Durante los nueve primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones en este tipo de establecimientos aumenta un 56,5% respecto al mismo periodo de 2020. El Índice de Precios de Campings (IPAC) creció un 2,9% en septiembre.



En septiembre se ocuparon el 39% de las parcelas ofertadas. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 43,5%.



Cataluña fue el destino preferido en campings, con más de 1,8 millones de pernoctaciones. La Rioja alcanzó el mayor grado de ocupación, con el 63,2% de las parcelas ofertadas.



Por zonas turísticas, la Costa Brava fue el destino preferido en septiembre con 741.553 pernoctaciones. La Costa Blanca (Alicante) presentó el mayor grado de ocupación, con un 69,6% de las parcelas ofertadas. Los puntos turísticos con más pernoctaciones fueron Benidorm, Mont-Roig del Camp y Tarragona.



LOS RESIDENTES EN TURISMO RURAL CRECEN UN 64%



Las pernoctaciones en alojamientos de turismo rural ascendieron a 1,1 millones en septiembre, un 64% más que en el mismo mes de 2020. Las de viajeros residentes aumentaron un 30,7% y las de no residentes un 442,92%.



Durante los nueve primeros meses de 2021 el número de pernoctaciones creció un 30,8% respecto al mismo periodo de 2020.



En los alojamientos de turismo rural se ocuparon el 22,2% de las plazas en septiembre. El grado de ocupación en fin de semana se situó en el 40,4%.



Por comunidades autónomas, Baleares fue el destino preferido, con 171.803 pernoctaciones. Esta comunidad presentó también el mayor grado de ocupación, con un 57,2% de las plazas ofertadas, mientras que el Índice de Precios de Turismo Rural (IPTR) subió un 4,7%.



Por zonas turísticas, la isla de Mallorca fue el destino preferido, con 134.478 pernoctaciones y la isla de Menorca alcanzó la mayor ocupación, con el 67,0% de las plazas ofertadas.



LOS ALBERGUES SUBEN UN 145,3%



Las pernoctaciones en albergues se situaron en septiembre en 406.709, un 145,3% más que en el mismo mes de 2020. Las de residentes aumentaron un 125,1% y las de no residentes un 220,3%.



Durante los nueve primeros meses de 2021 el total de pernoctaciones se incrementó un 69,7% respecto al mismo periodo de 2020.



En albergues se ocuparon el 20,7% de las plazas en septiembre. El grado de ocupación en fin de semana alcanzó el 25,4%.



Por comunidades, Galicia fue el destino preferido, con 117.406 pernoctaciones. Baleares alcanzó la mayor ocupación en septiembre, con el 59,0% de las plazas ofertadas.