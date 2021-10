Junta confía en que PGE 2022 incluyan "resultados" en Agenda Extremeña Infraestructuras

Ep.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta de Extremadura, Leire Iglesias, confía en que en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 se incluyan "resultados" de la "deuda" que la comunidad plantea al Gobierno central a través de la Agenda Extremeña de las Infraestructuras y el Transporte.



Así, "a punto" de conocerse los contenidos territorializados de los PGE 2022, ha incidido en que por ejemplo las autovías estatales son "fundamentales" para Extremadura y "deberían hacerse no sólo el año que viene, sino que se deberían haber hecho hace muchísimos años".



En todo caso, Leire Iglesias ha recordado que los PGE 2021 ya supusieron "una de las mayores inversiones per cápita" para Extremadura, fundamentalmente "gracias" a que en los dos últimos años se ha asegurado "un tercio" de lo necesario para la llegada de la alta velocidad a la comunidad.



"Una vez que se completen las inversiones del tren en Extremadura y a Extremadura, también en la red convencional, siguen en deuda otras inversiones del Gobierno de España que se le ha trasladado en forma de la Agenda Extremeña de las Infraestructuras y el Transporte por la que está trabajando, y esperamos resultados en los próximos Presupuestos (estatales) para garantizar la inversión pública", ha demandado en todo caso la consejera en respuesta a una pregunta de Ciudadanos este miércoles en el pleno de la Asamblea sobre el "abandono" --según la formación 'naranja-- de proyectos de autovías estatales en la comunidad.



Sobre este respecto, Leire Iglesias ha subrayado que las inversiones en infraestructuras "no están abandonadas", así como que los PGE de 2021 ya supusieron un "importante impulso" para "retomar" proyectos "pendientes" desde hace "décadas", con "inversiones importantes" como por ejemplo para la autovía Cáceres-Badajoz, la N-430; o la conexión de autovía de Torrefresneda y Santa Amalia y que la Junta reivindicará "completa".



También, las licitaciones en los proyectos de la A-83 y la A-81 que estaban "guardando polvo en un cajón" y que ahora "aunque sea con pequeños pasos se van desempolvando"; y otros proyectos como la N-110; o la variante de Zafra que está pendiente "nada más que de la adjudicación de las obras.



Asimismo, la consejera ha avanzado que esta misma mañana ella ha firmado el convenio para el cambio en la titularidad de la avenida Martín Palomino de Plasencia y remitírselo al Gobierno central, que ya incorporó el proyecto --ha recordado-- en los Presupuestos del Estado 2021.



A esto se añade, según ha destacado, una inversión "millonaria" en conservación y mantenimiento de infraestructuras viarias "fundamentales" para garantizar la seguridad vial y que "también estaba abandonada".



"Queda mucho por recorrer, sí", ha reconocido Iglesias, quien en todo caso ha pedido que Ciudadanos desde el Congreso también ejerza la "fuerza" de votar a favor de los PGE 2022 que incorporan inversiones para Extremadura.



CIUDADANOS CRITICA EL "ABANDONO" EN INFRAESTRUCTURAS



Por su parte, el diputado de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura Joaquín Prieto Tobalo ha criticado el "abandono" del Gobierno central hacia proyectos de infraestructuras en la comunidad, algo que a su juicio se volverá a evidenciar en unos PGE 2022 que "estarán orientados a los cesiones particulares" de Podemos y de nacionalistas y "para otros territorios".



Con ello, y dentro de la "humillación" del Gobierno central a Extremadura en infraestructuras, a su juicio, "es pública y notoria la gran mentira de que vayamos a tener tren de alta velocidad el año que viene", y ha pedido que el Ejecutivo nacional cumpla como "prometió" con el desarrollo de la autovía Cáceres-Badajoz.



En este sentido, ha advertido de la "incomunicación" y "abandono" de Extremadura y de los extremeños por parte del Gobierno central, algo de lo que a su juicio también es "responsable" la Junta "porque gobierna".



Sobre este respecto, el diputado de Ciudadanos ha reclamado a la Administración central la conversión en autovía de la A-43 y no el "parcheo" previsto, toda vez que esta infraestructuras es "necesaria para ser competitivos" y "disminuir la accidentalidad".



Prieto Tobalo, igualmente, ha pedido a la Junta "valor" para reivindicar ante el Ejecutivo nacional la autovía Badajoz-Córdoba-Granada, entre otras infraestructuras.