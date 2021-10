Trabajadores de Coexam rechazan sistema guardias localizadas de ambulancias de urgencias

Ep



Miembros del comité de empresa del Colectivo Extremeño de Ambulancias SL (Coexam) han mostrado este miércoles en Cáceres su rechazo al sistema de las guardias localizadas de las ambulancias de urgencias, ya que consideran que es "abusivo" porque, además, se realizan otros servicios programados de traslados, altas y servicios a clínicas privadas.



En la actualidad, estos 180 trabajadores de las 90 ambulancias disponibles en la región hacen unos 15 guardias en turno de 48 horas al mes, es decir, un total de 360 horas mensuales y 3.960 horas anuales, cuando en el convenio se recogen 1.800 horas al año. Estos trabajadores hacen servicios programados diurnos y después urgencias en el resto de la jornada por lo que "están a plena disposición de la empresa durante 48 horas".



Por todo ello, los trabajadores piden que no se abuse de las ambulancias de urgencias con la realización de servicios programados y a compañías privadas y rechazan las guardias en los domicilios, por lo que han decidido realizar las guardias en las ambulancias hasta el 16 de octubre porque "no estamos dispuestos a soportar esta situación ni un día más", ha dicho Rafael Garzo, del comité de empresa, que plantea como solución que se puedan hacer guardias presenciales en los centros de salud.



Transcurridos estos cuatro días de realización de las guardias en el interior de loe vehículos, le dan un plazo de cinco días a la Administración para que ofrezca una solución a todos los planteamientos y no descartan otras acciones de protesta.



Así, en los aparcamientos de ambulancias del Hospital San Pedro de Alcántara de Cáceres han leído un comunicado en el que aseguran que estos técnicos de ambulancias son el único colectivo sanitario que realiza guardias en su domicilio con el uniforme de trabajo, lo que pone en riesgo la seguridad de sus familias, ya que "casi todos" los trabajadores de ambulancias afectados por Covid han terminado infectando a sus unidades familiares, según ha indicado Rafael Garzo, del comité de empresa de Coexam.



Esta situación provoca "ansiedad" en las familias porque los trabajadores no "desconectan" y tienen que habilitar una zona de sus casas para cambiarse la ropa laboral, que usan en sus salidas y que se llevan a casa para continuar la guardia. "Esta situación afecta a nuestras familias pero en la nómina solo está el trabajador", aseguran en el comunicado, en el que recuerdan que ningún otro colectivo sanitario hace guardias en su domicilio.



"No se ha respetado a las ambulancias de urgencias que solo deberían realizar servicios y altas de urgencias como se especifica en el pliego pero desde los últimos cuatro años se abusa de servicios de consulta, rehabilitaciones, altas hospitalarias, diálisis y, últimamente, servicios privados en la clínica Quirón y San Francisco, y contagios de Covid", ha apuntado Garzo, al tiempo que añade que además, "ahora" pretenden que se asuma el sorpote vital básico en las zonas donde se ha suprimido este servicio.



En declaraciones a los medios, estos técnicos de ambulancias de urgencias han señalado que no representan a sindicatos ni partidos políticos, pero les hacen responsables a todos ellos de la situación del transporte sanitario de ambulancias, y al Servicio Extremeño de Salud (SES) que conoce la situación por escrito y "siempre hace oídos sordos" al "abuso continuado" del servicio de ambulancias de urgencias.



"Siempre nos dicen que no hay denuncias por parte de los usuarios pero tampoco las había con Ambulancias Tenorio y todos sabemos cómo acabó esto", aseguran en el comunicado, en el que insisten que el SES es conocedor de la situación pero no se ha dado una solución a este problema, por lo que la "desesperación" de los trabajadores "va en aumento".



GUARDIAS EN LAS AMBULANCIAS



Respecto al nuevo pliego de la concesión del transporte sanitario, los trabajadores aseguran que "tenían esperanzas" en que se corrigiera esa situación pero "nos hemos encontrado con que no soluciona nada sino que lo empeora porque convierte las ambulancias A1 en asistenciales".



En el comunicado, se asegura que el consejero de Sanidad, José María Vergeles, "mintió" en la Asamblea de Extremadura cuando afirmó que estas ambulancias son asistenciales, ya que no lo son, según estos trabajadores, porque no están dotadas de personal suficiente para realizar esa atención.



En cuanto a los sindicatos CCOO y UGT, le reprochan que el pasado mes de agosto firmaran el pacto del transporte terrestre a través del cual se "garantiza un servicio digno a la población" y "eficacia y eficiencia en la gestión y la tranquilidad", pero consideran que no se tiene en cuenta la opinión de los sindicatos mayoritarios (CSIF y USO) ni los comité de empresas de los trabajadores que "son los que mejor conocen la realidad".