Unidas por Extremadura pide políticas contra el paro femenino y la temporalidad

Así, lo ha señalado el diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, reconociendo que el desempleo extremeño no descendía en un mes de septiembre desde 1996 pero, ha destacado que se mantienen "problemas estructurales", como el paro femenino, que prácticamente duplica al de los varones, y la temporalidad, ya que de los 58.874 contratos suscritos en septiembre en Extremadura, solo 2.300 fueron indefinidos.



Macias ha instado a aprovechar los fondos europeos, así como las inversiones del Estado, y los propios presupuestos regionales que tiene que elaborar la Junta, para "reducir drásticamente" el paro femenino.



Junto con ello, ha subrayado que septiembre suele ser un mes "especialmente malo" para el paro en Extremadura, porque finalizan contrataciones relacionadas con la temporada de turismo y con algunas campañas agrícolas.



Por ello, aunque el descenso en Extremadura el descenso ha sido "bastante menor" que en el conjunto nacional, la comunidad continúa con "una tendencia de siete meses", siendo además este "especialmente positivo" porque hasta ahora siempre había crecido el paro en este mes.



Paa Macías, es algo que "no ocurre porque sí", sino que está relacionado con algunas medidas adoptadas por el Gobierno, en especial con dos impulsadas por el Ministerio de Trabajo.



Una de ellas se refiere a los ERTE, un paraguas de protección bajo el que aún continúan 2.800 trabajadores en la comunidad, que les permite ir incorporándose a sus empresas.



La otra medida, es la subida del salario mínimo interprofesional (SMI), que "frente a la opinión de los agoreros que decían que iba a frenar la creación de empleo", mantiene la tendencia al descenso del paro, reiterando que "la realidad es que no está siendo así, llevamos siete meses de crecimiento y probablemente la tendencia seguirá así".



Macías ha destacado el impacto que tiene esta subida del SMI en Extremadura, que beneficiará a más de 83.000 trabajadores, de los sectores con condiciones más precarias, sobre todo, a mujeres atención dependencia y trabajadores del campo.



Por otro lado, ha señalado que estos datos serían "mucho mejores" sin una subida "tan insoportable" en el precio de la luz, de las que responsabiliza a las compañías eléctricas, y que provoca un encarecimiento de los costes de producción de empresas, pymes, autónomos y hogares, que frena las inversiones y provoca ajustes en la producción, subrayando la apuesta de su formación por el autoconsumo.



En definitiva, ha remarcado que los datos evidencia que de esta crisis se está saliendo "de una forma completamente diferente" a la anterior, puesto que se está generando empleo, se está protegiendo a los más débiles, con un "esfuerzo importante" tanto de la UE como del estado.



Según Macías, esta es la línea a seguir, ha apostado por una reforma fiscal en la que "quien más tiene más aporte", lo cual beneficiaría a la población "más desfavorecida" en Extremadura, comunidad cuyos ciudadanos se encuentran "muy por debajo de la media" nacional en cuanto a recursos, por lo que se puede ver beneficiada si se redistribuye la recaudación de "una forma inteligente y justa".