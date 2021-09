Monago defiende la detención del "golpista" Puigdemont y que la euroorden sea "efectiva"

Ep.

El presidente del PP Extremadura, José Antonio Monago, ha indicado que le parece "muy bien" la detención del "golpista" Carles Puigdemont en Cerdeña, y ha defendido que la euroorden abierta sobre el mismo debe ser "efectiva", tener "recorrido" y no ser "un elemento de hoy para mañana y mañana se le levanta".



"Me parece muy bien que se haya producido la detención en Cerdeña y desde luego tiene que tener recorrido esa actuación de la euroorden", ha espetado Monago a preguntas de los medios durante su asistencia este viernes en Cabeza del Buey (Badajoz) a la entrega del Premio Muñoz Torrero.



Sobre la detención de Puigdemont, el 'popular' ha defendido que "tienen que funcionar los sistemas de justicia, no solamente los españoles sino los europeos, y sobre todo cuando se produce un delito que ha tenido unas repercusiones más graves para el conjunto de España como ha sido un auténtico golpe de estado en Cataluña", ha dicho.



"Por lo tanto, al golpista que está por ahí recorriendo impunemente la frontera que se le aplique la euroorden y que sea efectiva, y que no sea un elemento de hoy para mañana y mañana se le levanta, sino que se le aplique con el rigor que se la aplica a cualquier ciudadano en España y en Europa el ordenamiento jurídico", ha incidido José Antonio Monago, quien ha recalcado que a su juicio "no puede haber impunidad con lo que hizo el señor Puigdemont".