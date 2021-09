Vara agradece a la militancia su apoyo y les pide trabajar por un PSOE "comprometido"

El secretario general del PSOE de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha agradecido a la militancia socialista el apoyo que ha recibido para ser reelegido, y por el que fue proclamado el pasado domingo secretario general del PSOE de Extremadura por cuarto mandato consecutivo.



Así pues, en una carta remitida a los militantes, el dirigente socialista ha señalado que solo siente "agradecimiento y responsabilidad por la confianza depositada para representar a la formación, a nuestra formación, en estos complicados momentos".



"Atravesamos un momento único en Europa, España y Extremadura", ha considerado Fernández Vara, quien se ha comprometido a que "desde este trocito de territorio podamos seguir elevando una voz respetada, mesurada, equilibrada y, a la vez, reivindicativa dentro del respeto".



Además, el secretario general del PSOE extremeño apunta que a los socialistas no se les debe olvidar que la desigualdad, "contra la que hemos luchado siempre en este partido, sigue ahí, solo que hoy es más difícil de percibir, pero no se ha ido", ha advertido.



En ese sentido, ha señalado que a la generación actual le "toca interpretar que los valores socialistas de siempre: libertad, justicia social y solidaridad se apellidan en el siglo XXI ecologismo, feminismo, plena inclusión, diversidad, cooperación o lucha contra cualquier tipo de discriminación", ha dicho.



También apela en la carta "al respeto en el ejercicio de la política", que supone "respeto a los militantes, a los ciudadanos que confían en nosotros y a los que no, respeto a los adversarios, solo así nos respetaremos a nosotros mismos y a las cosas que hacemos", ha resaltado.



De la misma forma, el líder de los socialistas extremeños ha pedido a los militantes a trabajar entre todos para que los extremeños "puedan tener su proyecto de vida en nuestra tierra y eso se consigue propiciando empleo justo y viviendas dignas".



Por otro lado, ha dado unas "gracias infinitas a nuestros alcaldes, alcaldesas, concejales y concejalas y compañeros y compañeras en la oposición", a los que ha instado a no olvidar que el PSOE es un partido "partido profundamente municipalista", de tal forma que "cuando les va bien a nuestros alcaldes, concejales o compañeros en la oposición, nos va bien como partido".



Para finalizar, ha reseñado que su compromiso es el de "trabajar para construir un PSOE más moderno y paritario posible, al frente del cual esté la gente que más se parezca a los extremeños y extremeñas", por lo que reitera su "compromiso de trabajar por un PSOE que representa un proyecto colectivo, equilibrado, comprometido, respetuosos y al servicio de las cosas justas".



"En definitiva, nuestro PSOE, el PSOE de ayer, el PSOE de hoy y el PSOE de siempre", concluye el líder de los socialistas extremeños.