PP lamenta el "abandono" de Sánchez a las víctimas de ETA y PSOE habla de "reconciliación"

La portavoz del Grupo Popular en la Asamblea de Extremadura, Cristina Teniente, ha lamentado que el socialista Pedro Sánchez esté a su juicio "arrodillado" ante Bildu y haya "abandonado" en consecuencia a las víctimas de ETA por mantenerse en el gobierno, ha dicho, y ha reclamado a las instituciones un mayor apoyo a quienes sufrieron el terrorismo.



De este modo, lo ha planteado durante la defensa este jueves en el pleno de la Asamblea de una propuesta de impulso de su grupo en la que exigía al Gobierno de España "respeto a la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia" de las víctimas del terrorismo, y que ha sido rechazada en la Cámara regional con los votos en contra del PSOE y de Unidas por Extremadura, y a favor del PP y de Ciudadanos.



Durante su argumentación, Cristina Teniente ha defendido la "protección" de las víctimas del terrorismo y ha lamentado el "nulo desarrollo" de la ley autonómica de la materia; y ha considerado que hay que "reaccionar" y "decir basta" en uno de los momentos "más complicados" para las víctimas por su "olvido interesado" y la "victimización de los que mataron y torturaron" en España.



"No se puede pasar de la memoria a la amnesia ni cambiar la historia por el relato de los herederos de ETA", ha esgrimido Teniente, quien ha lamentado que el "sanguinario" Parot "será homenajeado este fin de semana" y será "convertido en un héroe" para "dolor" de las víctimas de ETA; tras lo cual se ha preguntado en España "qué ha cambiado para que se facilite que el asesino múltiple, el peor de los verdugos sea ovacionado y las víctimas sean maltratadas con insufribles homenajes y acercamientos a escondidas".



"¿Por qué el Gobierno permite que se victimice a los verdugos?", se ha preguntado la diputada del PP, quien ha considerado "obvio" que "no ha cambiado ni Bildu ni Otegui" sino que "el que desgraciadamente ha cambiado es el Ejecutivo" porque Bildu es "imprescindible su apoyo para que Sánchez siga en el gobierno", algo que supone una "absoluta indecencia" y un "abandono" a las víctimas.



"No se puede abandonar el camino de la ética ni de la ley ni de la justicia", ha espetado la 'popular'.



EL PSOE HABLA DE "RECONCILIACIÓN" Y "PERDÓN"



Mientras, el diputado del PSOE Juan Antonio González ha destacado la aprobación "juntos" y de manera "consensuada" de la Ley de Apoyo a las Víctimas del Terrorismo en Extremadura "por la memoria, respeto y dignidad que las víctimas se merecen", y ha lamentado que el PP pretenda ahora a su juicio "dinamitar los puentes que llevaron a aquella concordia, desde la confrontación, el odio, el rencor, intentando sembrar crispación en la sociedad".



Al mismo tiempo, González ha reconocido que no llega a entender cómo Cristina Teniente sigue afiliada al PP, porque "si no cree y dice que es una indecencia el acercamiento de presos a cárceles vascas, tiene que saber que pertenece al PP, que ha sido el partido que en la historia de la democracia en España más presos ha acercado a cárceles vascas".



"Fue Aznar el que habló de ETA como Movimiento Vasco de Liberación, y el mismo presidente que aún estando la banda terrorista matando a inocente acercó a más de 400 presos a cárceles vascas", ha recalcado el diputado socialista, quien ha indicado que el PSOE siempre que ha estado en la oposición ha apoyado "siempre" al Gobierno y ha sido "leal" al mismo "siempre en política terrorista" por "patriotismo y lealtad a España", ya que "el terrorismo era y es un problema de estado".



Así, ha considerado que el PP "tiene una concepción totalitaria de las víctimas, se cree que todas las víctimas piensan como ustedes, cuando hay muchísimas víctimas que están hasta el gorro del manoseo que el PP intenta hacer de ellas con fines electorales".



De igual manera, el socialista ha defendido que "los demócratas en cuestiones de política terrorista tenemos que estar juntos, sin fisuras, y siendo leales"; y ha añadido que "por eso frente a la confrontación que utiliza el PP el PSOE ofrece reconciliación a la ciudadanía, frente al odio el PSOE quiere convivencia, frente a la crispación que pretende el PP el PSOE quiere calma, sosiego y estabilidad para este país", ha espetado.



"Decía Nelson Mandela que los países que tienen futuro son aquellos en los que sus habitantes creen en la reconciliación y el perdón. Yo sé que usted quizás (en alusión a Cristina Teniente) no crea en ello, pero tiene que respetar que hay millones de españoles que sí creen y que son representados por el PSOE", ha concluido Juan Antonio González.



CONTENIDO DE LA PROPUESTA DEL PP



Así, la iniciativa del PP rechazada este jueves en la Asamblea instaba a la Junta a mostrar su apoyo a las víctimas del terrorismo que sienten el "desprecio" del Gobierno de España ante su "complicidad y connivencia" con el entorno terrorista y los presos de ETA, llevando a cabo así acciones "más contundentes" que rendirles un homenaje anual en la Asamblea de Extremadura.



La propuesta del PP también pedía a la Junta que exija al Gobierno de España "el respeto a la memoria, la dignidad, la verdad y la justicia de las víctimas del terrorismo", que "deben siempre imperar en un estado de derecho como bienes superiores a proteger por encima de cualquier otro interés particular o partidista".



Al mismo tiempo, la propuesta 'popular' solicitaba a la Administración regional que trasladase al Gobierno de España la "repulsa" de la Asamblea de Extremadura a los beneficios penitenciarios, acercamientos y excarcelaciones con las que se está "agasajando" a los presos etarras, "por suponer un insulto a las víctimas del terrorismo, algunas de ellas extremeñas".



Planteaba también el apoyo de la Junta públicamente el manifiesto de la AVT, "como mejor forma de dar cumplimiento al espíritu" con el que por unanimidad se aprobó la Ley 2/2020, de 4 de marzo, de apoyo, asistencia y reconocimiento a las víctimas de terrorismo de Extremadura.



CIUDADANOS



Por su parte, la diputada de Ciudadanos Marta Pérez ha defendido que hay que "dignificar" a las víctimas de ETA y condenar el "blanqueamiento" de los "asesinos", y ha considerado que hay que aplicar "gestos" en esta materia después de que Sánchez "ha abandonado la razón por la locura".



Así, ha afirmado que los españoles asisten "atónitos" ante una situación en la que hay quienes desde el panorama político son "cómplices" de ETA porque "en Madrid se sientan con ellos".



"Mientras siguen celebrándose sin impunidad homenajes a etarras y campañas de hostigamiento a la Guardia Civil, mientras desde Madrid negocian el acercamiento de presos etarras, no se hace justicia", ha espetado Pérez, quien ha afirmado que "aquí no valen medias tintas y se está con las víctimas o con sus verdugos".



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén ha rechazado la propuesta del PP con el argumento de que, pese a que la iniciativa 'popular' planteada este jueves en la Asamblea lo obvia, "todos los gobiernos de la democracia han negociado con ETA" e "hicieron lo que tenían que hacer con mayor o menor acierto", ha valorado.



En este sentido, ha indicado que el Gobierno del PP de José María Aznar cuando ETA anunció una tregua "anunció acercamientos de presos a cárceles del País Vasco" y "autorizó contactos con el Movimiento Vasco de Liberación". "Se sentaron a negociar", ha señalado Jaén en alusión al PP, y ha recordado que existen "instantáneas para hartarnos" de ello.



"Entiendo que la política de acercamientos a alguien no le pueda gustar y es perfectamente legítimo, pero cuando se omite lo que el gobierno cuando era de su color hizo hace que esta propuesta sea difícilmente creíble porque es incoherente", ha insistido el diputado de Unidas por Extremadura, que ha rechazado "utilizar" el terrorismo como "arma arrojadiza política obviando la historia política del país".