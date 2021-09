Junta ve "sin precedentes" medidas estatales para reducir el impacto de subida eléctrica

Ep.



La consejera para la Transición Ecológica y Sostenibilidad de la Junta de Extremadura, Olga García, ha destacado el plan de choque "sin precedentes" y con medidas "ambiciosas" aprobado por el Gobierno central para reducir el impacto, ha dicho, de la subida de la factura eléctrica en hogares y empresas, aunque reconoce que existe "preocupación social" por esta temática.



Así, ha incidido en que la Junta de Extremadura y el Gobierno nacional reman "en la misma dirección" en esta materia y se sitúan "al lado" de los afectados, las familias, las pymes, los autónomos y "especialmente" los más vulnerables, a través de un plan de choque del Ejecutivo central que permitirá reducir el IVA o hacer "casi desaparecer" el impuesto a la electricidad, ha dicho.



"El Gobierno atiende las demandas sociales" y "como ya ha demostrado durante la pandemia, el Gobierno de España no va a dejar a nadie atrás", ha defendido Olga García a pregunta del diputado del PP en la Asamblea Bibiano Serrano este jueves en el pleno de la Cámara regional sobre medidas para afrontar la subida de la factura de la luz.



En este sentido, la consejera ha subrayado que las medidas del Ejecutivo central "podrán gustar más o menos pero ahí están", y ha considerado también "tremendamente paradójico" que desde el PP, según indica, se erija en "defensores de la rebaja de la luz", cuando en la actualidad se siguen sufriendo --apunta-- "los efectos perniciosos de las medidas que encarecieron la factura de la luz cuando (los 'populares') gobernaron".



"Y esto no fue por los mercados, fue por su propia voluntad", ha recriminado al PP, a quien ha recordado que introdujo el denominado 'impuesto al sol' o "recortes" a las renovables, junto a "la subida del IVA y el impuesto del 7 por ciento", además del "aumento" del peso en la factura de la potencia contratada.



Mientras, como contraposición a las medidas del PP, "por el contrario el Gobierno de España crea el Fondo de Sostenibilidad, fomenta las renovables y especialmente el autoconsumo, pone un tope al gas", ha recalcado García, quien ha reiterado que el actual Ejecutivo nacional "actúa y lo hace beneficiando a millones de españoles y sobre todo al conjunto de la economía". "El no pueden decir lo mismo", ha concluido.



PP



El diputado autonómico del PP Bibiano Serrano, por su parte, ha desgranado algunas de las "diferencias" en materia salarial o de paro existentes entre Extremadura y otras CCAA, y ha lamentado que pese a ello finalmente los extremeños también "sufren" la subida de la luz en igual medida, ha señalado.



Así, tras considerar que al actual recibo de la luz es "abusivo" como consecuencia de una "mala gestión" por parte del Gobierno central, Serrano ha lamentado que Extremadura también "sufre" dicha cuestión pese a ser "los padres de los pobres de la Unión Europea".



"Se han industrializado muchas CCAA con nuestra electricidad" pero al final los extremeños también "pagan" la subida del recibo de la luz, ha espetado el 'popular', quien ha advertido también de que "mientras el Gobierno de España duerme y la Junta duerme a los extremeños nos van a tener que declarar en peligro de extinción".