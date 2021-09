El pliego para contratación de ambulancias no prevé pérdida empleo, ni contiene recortes

Ep.



El pliego para la contratación del nuevo servicio de ambulancias en Extremadura no prevé pérdida de empleo, no contiene recortes, aumenta el número de vehículos y busca la eficiencia además de la universalidad, según ha destacado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta, José María Vergeles.



Así, a través de dos lotes (uno por la provincia de Badajoz y otro por la de Cáceres), y con el objetivo de internalizar el centro de llamada público, "no se puede hablar de recortes" en el pliego, toda vez que el precio de licitación asciende a más de 154 millones de euros cuando el anterior se adjudicó por 122 millones, ha argumentado Vergeles.



Además, en este concurso se utiliza la fórmula que valora menos la oferta económica y más las características; y se estipula un tope a partir del cual las empresas que participan en el concurso no pueden bajar el tope, para evitar las bajas temerarias o bajas que sin ser temerarias ponga en riesgo la prestación del servicio.



Asimismo, con este pliego, habrá 417 vehículos, "bastante más" que en el anterior, "distribuidos de otra manera pero atendiendo a los criterios del modelo", ha destacado el consejero, quien ha recordado que antes de Tenorio había 392 ambulancias, y ha recalcado que "no se prevén pérdidas de empleo" sino que "hay un incremento importante de las ambulancias de transporte sanitario programado y de las A1 de urgencia y de las B, en las todoterreno y en las tipo C.



En este sentido, ha desgranado que de las 417, un total de 95 ambulancias son A1 asistenciales, con la "misma dotación" de un soporte vital básico (cinco más que el pliego anterior), y 121 ambulancias de PAC (las mismas), 150 de transporte programado colectivo (15 más), 16 tipo B (más una más quitando las mejoras que introdujo Tenorio), dos bariátricas más, dos todoterrenos más y 27 tipo C.



De este modo lo ha explicado Vergeles en una comparecencia este jueves en la Asamblea para hablar del nuevo pliego de licitación del servicio de transporte sanitario terrestre en la región, solicitada de forma conjunta por Ciudadanos y Unidas por Extremadura.



En su intervención, y en cuanto a los soportes vitales básicos y críticas de la oposición por su supuesta reducción en algunas comarcas, Vergeles ha incidido en que "de donde desaparecen como tal se cambian por A1, que están igual de todas que los soportes vital básico, pero con más versatilidad en la actividad, ya que se puede hacer por el Centro 112 y además por el equipo de atención primaria".



También, según ha defendido Vergeles, Extremadura es la única comunidad autónoma que mantiene las ambulancias en todos los Puntos de Atención Continuada, de tal forma que "médicos y enfermeros no se tienen que montar en los coches para ir a hacer los avisos"; igual que se mantiene el transporte individualizado para pacientes oncológicos y de diálisis.



Con ello, Vergeles ha defendido que el modelo de transporte sanitario terrestre que plantea la Junta "reconoce el servicio como esencial" y "abunda en la igualdad de oportunidades, en la igualdad en el acceso a las mismas, elimina barreras en el acceso al sistema sanitario siempre por razones de enfermedad". También, pretende "garantizar la sostenibilidad y el carácter público de la financiación", así como "empezar a configurar lo que puede ser la internacionalización de los servicios".



En la misma línea, el modelo está basado en los principios de universalidad, igualdad, equidad, eficiencia en la gestión, de fomento de la colaboración público-privada en determinadas cuestiones, y de asegurar las condiciones laborales y medioambientales con "financiación y provisión pública en todo lo que se pueda, control del servicio", ha subrayado el consejero, quien ha pedido a la oposición que colabore para que el modelo de ambulancias en Extremadura sea "sostenible".



PSOE



A su vez, el diputado del PSOE Carlos Labrador ha indicado que la oposición pretende "desgastar" a la Junta con este asunto del pliego del servicio de ambulancias, pese a que en todo caso se mantiene el "compromiso firme" de la Administración regional de "velar para que este servicio esencial sea prestado a los ciudadanos en las mejores condiciones posibles".



Así, el pliego permitirá las "deseadas cotas de calidad" del servicio, ha dicho, y ha defendido la "transparencia" con la que se ha desarrollado, a la vez que ha subrayado que con el mismo "se consolida" el "salto de calidad" que ya en el anterior contrato logró la Junta, y con la "premisa fundamental" de que "no se pierda el empleo".



"La nueva licitación consolidará empleo, con la subrogración de la plantilla, y mejorar la calidad en el empleo gracias al incremento en el presupuesto de licitación y los obstáculos a las bajas temerarias", ha defendido Labrador, quien ha subrayado que en el pliego "no hay recortes por mucho que se diga".



PP



De su lado, la diputada del PP Elena Nevado ha considerado que el pliego "vuelve a ser un duro revés a la sanidad extremeña pero sobre todo el mundo rural", y ha pedido a Vergeles que retire el mismo o "se retire" él, porque su partido no quiere que se "repitan" las situaciones "furibundas" e "incumplimientos" del anterior adjudicatario, así como que "escuche" a los trabajadores del sector.



Así, ha reconocido que si bien el pliego está sujeto a un mayor importe que el anterior, aunque ha afirmado que también "esconde recortes" y tiene "trucos" porque "desaparecen" vehículos en algunas zonas de la comunidad que ha desgranado, así como porque entre 70 y 80 trabajadores "temen quedarse fuera" del concurso.



"El mundo rural no se puede quedar sin servicios porque de quedar a estar vaciado va a pasar a estar desierto", ha defendido Nevado, quien ha advertido de que el pliego "no recoge ni una sola de la reivindicaciones de mejora" de los trabajadores; y también ha pedido a la Junta que Tenorio no se vaya "de rositas" a pesar de los "incumplimientos" del contrato que desempeñó en Extremadura.



CIUDADANOS



Por su parte, el diputado de Ciudadanos José María Casares ha considerado "esencial" el servicio de ambulancias para los extremeños, y ha criticado que el pacto sobre la cuestión haya sido firmado "sólo con los sindicatos de cabecera" de la Junta, a la que ha pedido que despeje las "dudas" del pliego, pese que reconoce que éste contiene "mejoras" sobre el anterior.



Al mismo tiempo, ha incidido en que el contrato que plantea la Junta "genera dudas", como la "eliminación de un plumazo de seis ambulancias de soporte vital básico de tipo asistencial que han sido sustituidas por otras que no son de tipo asistencial" en algunas comarcas.



Esto deja, además, a trabajadores "en un limbo", según Casares, quien ha añadido igualmente que la "gran incógnita" que "no ha sido revelada" por el Ejecutivo regional es cómo se va acometer la internacionalización del centro coordinador del servicio, que afectaría a medio centenar de trabajadores, ha dicho.



UNIDAS POR EXTREMADURA



A su vez, el diputado de Unidas por Extremadura Joaquín Macías, ha recordado que los antecedentes del anterior adjudicatario del servicio "ha estado llena de problemas" y ha defendido que se trata de un servicio "esencial" en una región como la extremeña y que a su juicio debería ser "público" y gestionado por parte de la Consejería de Sanidad.



Macías ha pedido que, además de con los agentes sociales, la Junta hubiera hablado también con los sindicatos mayoritarios del sector antes de elaborar los pliegos de condiciones del servicio; y ha criticado que "se han suprimido seis ambulancias de soporte vital básico" en los pliegos.



"Sabiendo que se ha aumentado la cuantía respecto al contrato anterior y que el centro coordinador no está metido ahí, la Junta tiene que explicar muy bien por qué hay recortes en el servicio", ha espetado.