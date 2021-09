La Asamblea acogerá un curso sobre la reforma del modelo territorial ante reto demográfico

Ep.

Un curso abordará los próximos 7 y 8 de octubre en la Asamblea de Extremadura, en Mérida, la reforma del modelo territorial ante el reto demográfico.



Enmarcado en los XXII Cursos Internacionales Verano-Otoño 2021 de la Universidad de Extremadura (UEx), contará con la participación de diversos expertos en la materia, y coincidirá en el tiempo con la tramitación en la Cámara legislativa regional de una propuesta de ley sobre Reto Demográfico que los cuatro grupos parlamentarios (PSOE, PP, Ciudadanos y Unidas por Extremadura) han formulado de forma conjunta.



Como objetivos, el curso se va a centrar fundamentalmente en el análisis de cómo a través de la reforma de las administraciones públicas y del modelo territorial español, al que también se incorporará una perspectiva europea y comparada, se pueda afrontar el reto demográfico desde una perspectiva integral (social, económica, medioambiental, etcétera), incluyendo también como "clave" el aspecto jurídico.



Así, si bien se abordará el Reto Demográfico desde los prismas económico, sociológico, antropológico y demográfico, todas esas perspectivas deberán encauzarse jurídicamente a través de la proposición de una ley o en la concreción de políticas públicas concretas y determinadas, motivo por el cual la organización considera "clave" analizar también esos aspectos jurídicos.



De este modo lo ha desgranado en rueda de prensa este miércoles en la Cámara legislativa regional el profesor de la UEx Gabriel Moreno, quien --acompañado por la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín-- ha añadido que el curso pretende también proponer medidas concretas y huir de "discusiones bizantinas".



EJES TEMÁTICOS



En concreto, el curso girará en torno a dos ejes temáticos acompañados por conferencias de investigadores y profesores de toda España, y también por mesas redondas.



Con ello, los participantes analizarán la reforma de la administración pública ante el reto demográfico, con el objetivo de alcanzar conclusiones concretas que puedan servir para los políticos y los hacedores de las leyes sobre la necesidad de adaptar el marco competencial e institucional a la nueva realidad demográfica existente.



En este sentido, analizarán fundamentalmente la posible redefinición de la administración local para convertirla en más eficiente frente al reto demográfico y a todos los desafíos presentes, además del papel en la materia por parte de las diputaciones provinciales y de la financiación autonómica, junto al de las instituciones europeas y de la Estrategia Europea frente al Reto Demográfico.



Por su parte, el segundo eje del curso analizará las características singulares de Extremadura en cuanto al reto demográfico como una región eminentemente rural y transfronteriza con Portugal.



"La parte portuguesa del Alentejo y del interior y centro de Portugal tiene la misma problemática de sociedades envejecidas con una problemática demográfica muy acusada, donde hay una falta notoria desde hace más de un siglo de procesos de industrialización, y que además presentan un déficit notorio en determinadas infraestructuras", ha espetado el profesor Gabriel Moreno.



Así, una mesa --con profesores de la Universidad de Aveiro y de Algarve-- dentro del curso analizará la realidad de Portugal en conjunción con Extremadura y con las necesidades y retos que se comparten en común.



De igual modo, los ponentes proceden de diversas partes de España, con gran presencia de ponentes de Aragón, que viene estudiando desde hace tiempo la cuestión demográfica.



En esta línea dos expertos de Aragón como Pablo Guerrero e Eva Saénz Royo defenderán que en la reforma del modelo de financiación autonómica se "tiene que tener en cuenta la dispersión de la población, el envejecimiento y la problemática demográfica, no solamente hacer un cálculo per cápita que es lo que quieren algunas CCAA", ha señalado el profesor Gabriel Moreno.



APOYO DE LA ASAMBLEA DE EXTREMADURA



Por su parte, la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, ha resaltado que con este curso la Cámara regional continúa con su financiación y patrocinio a iniciativas que considera "importantes" y que, además, en estos momentos tienen una "importancia bastante trascendental" como el Reto Demográfico.



Al respecto, ha recordado que la pasada semana se calificó por la Mesa de la Asamblea una propuesta conjunta de los cuatro grupos parlamentarios sobre Reto Demográfico.



"Creo que el curso que propone la UEx es un curso que va a tocar prácticamente las opciones más importantes de cara al futuro en torno al tema del reto demográfico, y además también la posibilidad de que no se quede sólo en Extremadura y en este país sino que trascienda un poco más" porque son cursos internacionales, ha destacado Blanca Martín.



Además, la presidenta de la Asamblea ha avanzado que este curso se va incluir dentro de los grupos de trabajo de la Calre; así como que los grupos parlamentarios extremeños tendrán también la oportunidad de ofrecer su posicionamiento sobre la materia durante la celebración del curso.



PROGRAMA



El curso será inaugurado el 7 de octubre a las 09,00 horas por parte de la presidenta de la Asamblea, Blanca Martín; el secretario general para el Reto Demográfico del Gobierno de España, Francisco Boya; y el rector de la UEx, Antonio Hidalgo.



Posteriormente, tendrá lugar una conferencia de Marcos Criado de Diego (Prof. Titular de Derecho Constitucional de la UEx) sobre "Territorio y enfoque territorial en la reforma del Estado"; otra de José Luis Gurría (Catedrático de Geografía Humana de la UEx) sobre "La situación del reto demográfico en Extremadura"; y otra de Silvia Soriano Moreno (Profa. Derecho Constitucional de la UEx) sobre "La necesaria perspectiva de género en la estrategia pública ante el reto demográfico".



Ya de 12,00 a 14,00 horas, una mesa redonda analizará la "Reforma de la administración, territorio y despoblación".



El día 7 de octubre por la tarde se retomará el curso a las 16,30 horas con otra mesa redonda sobre "La dimensión transfronteriza del reto demográfico en la Euroace".



Ya el día 8 de octubre por la mañana a las 09,30 horas se retomará el curso con una conferencia de María Josefa Ridaura Martínez (Catedrática de Derecho Constitucional de la Universitat de València y Presidenta de la Asociación de Constitucionalistas de España) sobre "Propuestas de reforma del modelo territorial español".



Posteriormente, se sustanciarán las conferencia de Luis Antonio Sáez Pérez (Prof. Titular de Economía Aplicada Universidad de Zaragoza) sobre "Estrategia(s) frente al reto demográfico"; y de Fernando Pulido (Prof. Titular de Medio Agronómico y Forestal y Director de Indehesa), titulada "Obstáculos legislativos y administrativos para el emprendimiento agrario o por qué se van los jóvenes de nuestros pueblos".



Ya a partir de las 12,00 horas una mesa redonda analizará la "Financiación y Modelo Territorial: el Elemento de la Ruralidad", con participación de Ana Herrero Alcalde (Profesora Titular de Economía Aplicada y Gestión Pública de la UNED); de Elena Manzano Silva (Profesora Titular de Derecho Financiero de la UEx); y de Francisco Manuel Pedraja Chaparro (miembro del Consejo Asesor de la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal).



Ya el día 8 por la tarde otra mesa redonda analizará "Los instrumentos federales de redistribución y solidaridad"; y el curso será clausurado a las 18,00 horas por parte de la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio de la Junta de Extremadura, Begoña García Bernal, el diputado delegado de Reto Demográfico de la Diputación de Cáceres, Álvaro Sánchez Cotrina, y del secretario general de la UEx, Francisco Álvarez Arroyo.