Cs pide a Junta velar por empleo de trabajadores y servicios bancarios en zonas rurales

El coordinador de Ciudadanos Extremadura, David Salazar, ha pedido a la Junta de Extremadura que intente "velar" por el empleo de los trabajadores tras la fusión de Unicaja Banco con Liberbank el pasado mes de julio y por los servicios bancarios que las entidades prestan en las zonas rurales de la región.



Así pues, Salazar ha señalado que esta absorción y fusión de Unicaja por Liberbank, que en principio podría suponer una ventaja para la entidad, "puede convertirse en una amenaza para Extremadura, para los trabajadores de la entidad, para los clientes y para nuestras zonas rurales ya mermadas de servicios bancarios".



En este sentido, el portavoz de Ciudadanos ha subrayado que este proceso puede "acelerar" el cierre de sucursales de la entidad en Extremadura "que ya era bastante importante sobre todo en la provincia de Cáceres", según informa la formación naranja en una nota de prensa.



Así, ha advertido que la extinta Caja de Extremadura ofrecía servicio en muchos puebles, pero "con la aparición de Liberbank estos servicios se redujeron en el mundo rural en un 40% y la reducción ahora puede ser mayor".



Por todo ello, y aunque el portavoz de la formación naranja ha indicado que se trata de un proceso de una empresa privada que respeta, también ha considerado que la Junta de Extremadura "debe mediar" y "hacer todo lo posible para que se respete el empleo sobre todo en el territorio de origen de las cajas de ahorros que conforman la entidad y que se fije una dirección territorial en la región para seguir vinculada al entramado económico y social de la región".



INICIO DEL CURSO ESCOLAR Y SITUACIÓN DE ALMENDRALEJO



Por otro lado, Salazar ha hecho mención al inicio del curso escolar de este viernes y ha puntualizado que "lo más relevante es que se contará con 1.200 alumnos menos", por lo que ha pedido "que esto no sirva de excusa para quitar recursos a la educación pública".



"Es el momento de mantener los recursos y que con menos alumnos nuestra educación sea de mayor calidad porque pensando en el largo plazo servirá para que nuestros trabajos sean mejores así como la innovación de la región y para que pueda haber gente más cualificada y se aumente la natalidad", ha reivindicado.



Del mismo modo, Salazar ha recordado el anuncio, este pasado jueves, de que el traslado de los alumnos del Ortega y Gasset al nuevo centro en Almendralejo se hará a mediados de curso o inicio del año que viene.



"Nosotros lo que pedimos es que estos cambios no se hagan una vez más de espaldas al Ayuntamiento, a la comunidad educativa y a las familias. No podemos tolerarlo. Son muchas las familias que tienen un estado de incertidumbre absoluto sobre esto", ha señalado.



Por ello, el portavoz de la formación liberal ha pedido a la consejería de Educación "que no hagan esto de espaldas" y que "sean transparentes" y "no vuelvan a cometer los errores que cometieron en verano" y ha advertido que el ayuntamiento, del que forma parte Ciudadanos, "estará vigilante".



EMBALSES, ALBURQUERQUE Y DÍA PREVENCIÓN SUICIDIO



Por otro lado, Salazar ha recordado "los desembalses" que se han producido este verano en la región y ha lamentado que la Confederación Hidrográfica del Tajo haya convertido el Parque de Monfragüe "en una cloaca" con la "connivencia del gobierno de Vara y de Pedro Sánchez".



Así, el coordinador de Ciudadanos ha recordado que su partido llevó este tema a Europa y que esta semana el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, les daba la "razón" diciendo que "esto lo tenía que resolver Europa".



Sin embargo, este mismo jueves el secretario de Estado de Medio Ambiente aseguraba a la consejera de Transición Ecológica, Olga García, que se adoptarían medidas legales para que no se produzcan estos desembalses por lo que se ha preguntado "¿a quién tenemos que hacer caso?", se ha preguntado.



Por otra parte, Salazar ha recordado la situación del Ayuntamiento de Alburquerque y ha indicado que la formación liberal pidió la comparecencia de la vicepresidenta, Pilar Blanco-Morales, en sede parlamentaria para que informara de la situación" pero, ha matizado, la petición la han "tirado para atrás", si bien ha avanzado que la solicitarán por otro procedimiento porque es algo que consideran necesario.



"Lo único que queremos es información, saber qué pasa con los servicios que no se están prestando como la Policía Local, residencia de mayores...", ha añadido.



Finalmente, Salazar ha recordado que hoy es el Día Mundial para la Prevención del Suicidio al que ha calificado como "uno de los grandes males que asola la sociedad".



"La enfermedad mental ha sido la gran olvidada durante la pandemia y esto ha agravado la situación", ha lamentado al tiempo que ha indicado que Ciudadanos se toma esto muy en serio y ha propuesto "reforzar los centros de Atención Primaria con un psicólogo porque que los antidepresivos sean los medicamentos más recetados pone el acento en que lo que no tienen nuestros facultativos es tiempo", ha sentenciado.