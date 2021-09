Vara: En "anomalía" de paralización de renovación del CGJP la "culpa" está "muy repartida"

Por eso, para continuar al frente de la Junta de Extremadura "tengo que estar bien", ha dicho. "Si yo me encuentro bien, si creo que sumo, y que aporto, y no pensando en mi, yo tengo todos los egos ya más que satisfechos, sino pensando fundamentalmente en esta tierra en su estabilidad", ha reafirmado Vara, añadiendo que se trata de una decisión que deberá tomar en el plazo de un año.

"Solo lo haré si en ese momento estoy bien", ha asegurado Fernández Vara, quien ha aclarado que "estar bien es estar lúcido, estar sano", ya que según ha asegurado, ser presidente de una comunidad "es un esfuerzo grande" y una "dedicación brutal si lo quieres hacer con entrega", y él asegura que no sabe "hacerlo de otra manera".

Así se ha pronunciado Fernández Vara en su entrevista en el programa 'Más de Uno' de Onda Cero, recogida por Europa Press, en la que ha dejado claro que el hecho de que se haya presentado a la reelección como secretario general del PSOE de Extremadura, no implica que se vaya a presentar a la reelección como presidente de la Junta.

Ep.

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado que en la "anomalía" de la paralización actual de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la "culpa" está "muy repartida" y "muy compartida" entre diferentes partidos políticos, y ha añadido que a él le parece que "lo que hay detrás de todo esto es el deseo de que nada cambie para que todo siga igual".

"Lo que está ocurriendo es clarísimamente una anomalía. Yo que de alguna manera como médico forense pertenezco a la familia judicial está fallando una de las patas de un estado democrático, que es la elección de los miembros del órgano de gobierno de los jueces, que es el Consejo General del Poder Judicial, o del Tribunal Constitucional", ha espetado en una entrevista este martes en el programa 'Más de Uno', en Onda Cero Radio, recogida por Europa Press.

Tras invitar así a imaginar que "eso pasara en otro de los órganos constitucionales" y que "por la razón que fuera se prolongara eternamente los mismos diputados, los mismos senadores, que no hubiera renovación porque por las razones que fuera alguien bloqueara el que hubiera unas elecciones y no pudiera haberlo", ha considerado que esto a su juicio supone "una anomalía".

Al mismo tiempo, ha considerado que "en esto (la renovación del CGPJ) no valen banderías" sino que cree que "es una culpa muy repartida y muy compartida" por la "razón obvia" de que "nos encontramos con una situación en la que hay que buscar argumentos permanentemente para poderlo justificar, cuando es algo tan sencillo como que cuando cumple su mandato un poder del Estado hay que renovarlo". "Eso es así", ha recalcado.

En esta línea, ha añadido también que la ciudadanía asiste a este asunto de la renovación del Consejo General del Poder Judicial "con una cierta distancia" entre otras razones porque aquélla "está tomando bastante distancia de muchas cosas como consecuencia del hartazgo que produce y provoca esas cosas que en la almendra de Madrid son muy importante pero para los que vivimos en provincias las vemos a una distancia que nadie puede ni imaginar".

MODELO DE ELECCIÓN

De igual modo, sobre si él es partidario de cambiar la manera de elegir los vocales del Consejo General del Poder Judicial, ha incidido en que esto ya se ha vivido.

"A lo largo de la historia ha habido diferentes fórmulas", ha espetado Vara, quien ha defendido que "a los jueces como a los políticos los tienen que elegir los ciudadanos".

"Entonces, como no se pueden hacer unas elecciones directas, pues es ciertamente complejo que pudiéramos elecciones para elegir a los miembros del Consejo General del Poder Judicial se decidió que los eligieran los que eligen los ciudadanos, que son los miembros del Congreso y del Senado", ha añadido.

En este punto, ha reiterado que tiene la "sensación", y "aceptando que las culpas están bastante repartidas, no de ahora, sino desde hace mucho tiempo, y que es algo que se ha cambiado con mucha frecuencia", de que "si hicieran falta otros argumentos se buscarían otros argumentos", y ha añadido que "de hecho así ha sido"; al tiempo que ha añadido que a él le parece que "lo que hay detrás de todo esto es el deseo de que nada cambie para que todo siga igual".

INDULTOS A PRESOS DEL PROCÉS CATALÁN

Por otra parte, sobre su posición relativa a los indultos de presos del procés catalán, ha afirmado que en su caso "no es un sí o un no" sino que "en la vida hay cosas que se deciden con un sí o un no" porque "por suerte la vida está llena de matices".

Así, tras afirmar que a él los indultos a presos del procés catalán le "sientan a cuerno quemado". "¿Cómo me va a gustar que se indulte a gente que ha querido romper mi país?", se ha preguntado, al tiempo que ha añadido que sí defiende "absolutamente convencido" y "dentro de la capacidad de poder tener matices en las cosas que uno dice" que "nos tenemos que dar una oportunidad para poder cambiar las cosas".

En este sentido, ha señalado que "la estrategia de la cerrazón ya sabemos a lo que condujo: a fabricar independentistas y a que se celebraran referéndum". "De momento no ha habido referéndum... con esta estrategia no está habiendo referéndum en Cataluña... Es que anteriormente los hubo, dos...", ha subrayado.

Sobre este respecto, ha reivindicado para él "la posibilidad de poder dudar". "Yo lo que reivindico para mí es la posibilidad de poder dudar. Es que en este país no nos dejan dudar... O estás a favor o en contra de todo o eres perseguido", ha señalado Vara, quien ha reconocido que él "en estas cosas" tiene "miles de dudas" pero intenta "sacar conclusiones", y ha incidido en que a su juicio "la conclusión" es que hay que "establecer una estrategia que permita desinflar la fábrica de independentistas en Cataluña".

Sobre si cree que se ha conseguido ese objetivo de "desinflar independentistas en Cataluña", el presidente extremeño ha apuntado que él percibe que "se está desinflamando". "No es que lo perciba yo... Tengo allí muchos amigos, obviamente como los tenemos todos, y muchos conocidos y la situación está desinflamándose, cosa que es absolutamente imprescindible", ha subrayado.

Finalmente, sobre la "estrategia" de "desinflar la fábrica de independentistas en Cataluña" al hilo de que los independentistas en las últimas elecciones autonómicas en dicha comunidad sumaron por primera vez por encima del 50 por ciento de los votos, Fernández Vara ha considerado que "de la misma manera que tardó una generación en pasar del 20 al 45, (la estrategia de desinflar la fábrica de independentistas) tardará otra generación en que eso se traslade a resultados electorales".

"Pero que esa es una realidad... que en la Cataluña de hoy hay otros muchos asuntos de los que se hablan que no sea del independentismo es algo que es obvio... La gente que vive allí te lo dice", ha concluido.