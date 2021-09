Irene De Miguel: Extremadura lo tiene "todo" para ser "actriz principal" sin "tutela"

Ep.



La presidenta y portavoz de Unidas por Extremadura (Podemos-IU-Extremeños-Equo) en la Asamblea, Irene de Miguel, ha reivindicado que la comunidad extremeña lo tiene "todo" en la actualidad para poder ser "actriz principal" en el "nuevo paradigma" que se abre tras la pandemia de la Covid, pero sin "tutela" por parte de personas sentadas en "despachos en Madrid, Bruselas, Canadá o Australia" y que hasta ahora son las que decidían el "futuro" de la región.



"Debemos cortar las cadenas con los que desangran nuestra tierra, secan nuestros pantanos, dinamitan nuestras sierras y valles para extraer minerales... No necesitamos su tutela", ha reivindicado.



Así, ha defendido que "los extremeños y extremeñas tienen que ser de una vez por todas protagonistas y no actores y actrices secundarias de un relato cuyo interés son las acciones en Bolsa de tal o cual empresa", porque esto es algo que "se lo debemos" a los mayores que "con sus manos lucharon por el futuro de esta tierra, unas veces aquí y otras muchas en tierras lejanas pero teniendo siempre sus raíces verdes, blancas y negra".



Con ello, en su discurso en el acto institucional celebrado este martes en la Asamblea con motivo del Día de la Comunidad, Irene de Miguel ha defendido que Extremadura necesita encarar el "cambio de ciclo" y el "nuevo paradigma" como una "oportunidad" para que la comunidad "cierre las maletas" y para que "buscarse un futuro no sea una maldición inevitable para la juventud".



"Extremadura lo tiene todo para ser la actriz principal de los nuevos tiempos que vamos a vivir. Sólo hay que dejarla ser", ha subrayado; al tiempo que ha recordado que hay que trabajar para que los mayores y los niños puedan vivir en una tierra que les cuide y les dé oportunidades.



"Por nuestros mayores, por su herencia y por su memoria, y también por los niños y las niñas de Extremadura que se merecen vivir en una tierra que les cuide y les dé oportunidades para crecer con alegría, viva Extremadura", ha espetado Irene de Miguel, quien ha pedido también que se tenga "mucha memoria" para conocer la historia y no olvidarla.



"Para saber por qué el 25 de marzo debería ser el Día de Extremadura, por qué en Torrejón se produjo el mayor accidente laboral de toda la historia de nuestro país y sigue sin hacerse justicia... Memoria para que todos y todas conozcamos por qué un 14 de agosto una plaza de Badajoz se llenó de sangre y Picasso pudo haberlo llamado Badajoz en vez de Guernica", ha subrayado.



En este sentido, ha incidido en que "la memoria es la vacuna contra la intolerancia" y ha pedido que, por tanto, "no se pierda" y se acabe "repitiendo los errores del pasado que produjeron tanto dolor".



MENSAJE A LOS MAYORES



Durante su discurso, Irene de Miguel ha lanzado también un "abrazo" y "aliento" para las familias y amigos de quienes han fallecido en esta "terrible pandemia" que ha arrebatado a "tanta gente querida", y ha lanzado un agradecimiento "profundo" a los extremeños que "siguen estando al pie del cañón" para cuidar de "todos".



Ha recordado que los mayores, los que tuvieron una "vida sacrificada" han sido a quienes con "mayor crudeza" ha castigado la pandemia, y "han perdido libertades y se han visto encerrados en sus casas o en sus residencias".



En esta línea, ha considerado que la pandemia ha sido "sumamente injusta" con los mayores y por eso entiende que la salida de esta situación debe ser "creando un país y una región mejor" porque "tanto sufrimiento y esfuerzo no pueden ser en balde" y "se merecen que todo esto tenga finalmente un sentido y que éste sea el de construir una tierra más fraterna, más igualitaria y con más oportunidades, más sostenible con la casa común, con el planeta".



"Extremadura, la tierra que tanto ha dado y tan poco ha recibido tiene mucho que decir en esta nueva etapa que se abre, en este nuevo horizonte. Tenemos todos los recursos para ser la locomotora de la transición ecológica que nos permita seguir habitando este planeta sin destruirlo. Tenemos el agua, el sol, los alimentos, el oxígeno", ha dicho De Miguel, quien ha afirmado que el "deber" para con los mayores se sitúa en que "Extremadura comience a escribir la historia de su puño y letra, y no sean otros sentados en despachos en Madrid, Bruselas, Canadá o Australia los que decidan nuestro futuro".