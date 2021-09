Vara aboga por "recuperar la máxima normalidad posible en todos los términos"

Ep.



El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha abogado por "recuperar la máxima normalidad posible en todos los términos" pero manteniendo respecto de la higiene y la mascarilla "las precauciones" que se estimen "oportunas".



"Yo creo que llegados ya a este punto, con toda la población vacunada que vamos a tener prácticamente a lo largo de estas próximas semanas, quizá sea un buen momento para recuperar todas las dosis de normalidad que podamos", ha resaltado.



Así, en declaraciones a los medios antes de participar, este lunes en Mérida, en la inauguración de la exposición "El terror a portada. 60 años del terrorismo en España a través de la prensa", Vara ha señalado que éste debería ser "el proceso" para "los próximos meses", aunque ha matizado que no es él quien lo tiene "que decidir sino el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud".



De este modo, preguntado por si la Junta se plantea bajar el nivel de alerta en la región, el regidor extremeño ha señalado que van a "esperar a la semana que viene" que es el inicio del curso escolar porque "la vuelta al cole contribuyó" a ir "normalizando" las cifras de contagios el año pasado.



Así, ha apuntado que espera que la próxima semana se alcance el "85 por ciento de las personas de 12 a 29 años ya vacunadas" y se esté "muy cequita del 80 por ciento con doble vacuna del conjunto de la población".



A este respecto, ha remarcado que "a partir de ahí" habría que "en primer lugar que revisar la metodología" ya que, a su juicio, "no es lo mismo la aplicación de los semáforos cuando hay un 10 por ciento de la población vacunada a ahora que vamos a estar ya cerca de un 80"; y también "abrir una reflexión sobre si quizá no sea el momento de intentar normalizar" la convivencia y la actividad.



Para ello, ha destacado que "hace falta" interiorizar la "necesidad de seguir teniendo cuidado" en lo que a higiene y mascarillas se refiere pero "intentando en todo lo que se refiere a accesos, aforos, horarios volver a la normalidad".



"Porque si alguien piensa que la pandemia nos vamos a levantar un día por la mañana y alguien nos va a decir o vais a poder titular en vuestros medios que ha desaparecido, eso no va a ocurrir; la gripe no ha desaparecido, sigue viviendo y conviviendo con nosotros desde que apareció por primera vez, sigue provocando enfermedades, sigue provocando ingresos y sigue provocando fallecimientos", ha espetado.



"¿Con esto quiere decir que hayamos perdido la batalla frente a la Covid? No, quiere decir que le hemos ganado la batalla aunque ha costado muchas vidas humanas", ha proseguido.



Finalmente, preguntado por si se van a tomar medidas para la contención de los botellones, Vara ha insistido en "intentar recuperar la normalidad" en el resto de actividades porque "a lo mejor ese es un mecanismo de que no haya tantos botellones".



"Con el botellón hemos convivido a lo largo de los últimos años, fue una moda hace 15 años, luego ha ido decayendo un poco y ahora ha renacido con las restricciones del Covid; esperemos que con todas las medidas de normalización, entre otras, volvamos a la normalidad en ese aspecto también", ha concluido.