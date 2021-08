Cs urge "certezas y verdaderas soluciones" para la llegada del tren y el recibo de la luz

El coordinador de Ciudadanos (Cs) Extremadura, David Salazar, ha exigido al ejecutivo regional "certezas" y "verdaderas soluciones" para la llegada del tren rápido a la región, el recibo de la luz y la "falta" de empleo con la que cuenta la región.

Así pues, durante una rueda de prensa celebrada este lunes en Mérida, Salazar ha explicado que durante este verano "han ocurrido una serie de acontecimientos especialmente desagradables" con el tema de los embalses, la "subida histórica" de la factura de la luz y la Ley de Cámaras de Comercio "a los que había que dar respuesta".

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha recordado que el jueves pasado Extremadura recibió la visita del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en la que prometió que la región contaría con un tren rápido el año que viene.

"Estamos cansados de falsas promesas, de fechas que nunca llegan, de que nos prometan un tren y nunca llegue; por eso el viernes registramos en el Congreso de los Diputados, a través de nuestro grupo parlamentario, una serie de preguntas para que el presidente Pedro Sánchez conteste a todos los extremeños y diga cuándo va a ser la fecha exacta en la que vamos a pode disponer de un tren rápido a Madrid", ha explicado.

Y es que, según ha señalado Salazar, "preocupa y mucho que Sánchez se haya comprometido cuando el tramo de Navalmoral de la Mata a Madrid no está ni siquiera licitado", tal y como indica Cs Extremadura en una nota de prensa.

Por todo ello, la formación naranja está acudiendo y registrando propuestas y preguntas en las instituciones "frente a eslóganes y vídeo que hacen otros" porque "son las que nos pueden amparar".

EMBALSES Y LUZ

En cuanto al tema de los embalses, Salazar ha indicado que no se sabe si están cumpliendo la ley o no pero, ha resaltado, "es que es poco ético tener los embalses con un nivel que si tenemos un otoño poco lluvioso no garantizará el suministro de ciudades tan pobladas como Cáceres".

Así, ha indicado que, "ante la poca confianza que tenemos ya en este ejecutivo nacional de coalición hemos acudido a las instituciones europeas para que nos den explicaciones".

En relación al precio de la luz, el coordinador de Cs Extremadura ha destacado que este lunes "se vuelve a batir un nuevo récord en el precio de la luz" al tiempo que ha añadido que "ya nos faltan dedos para contar las veces en las que se ha batido el record del precio de la luz más alto".

Por ello, ha criticado que frente a esto el ejecutivo "no hace nada" y "no vemos que se hable ahora de pobreza energética" pero, según ha puntualizado, "sin embargo lo que vemos son consejos para que ahorremos energía para pasar las olas de calor sin tirar de la electricidad" y, ha recalcado, "esa no es la solución".

"La solución la tiene el gobierno que puede legislar para que este precio de la luz sea mucho más económico para todos los hogares", ha reclamado al tiempo que ha subrayado que "no es de justicia que los extremeños, que somos capaces de exportar cuatro veces nuestra producción energética, tengamos la factura de la luz más cara".

Finalmente, Salazar ha pedido para este nuevo curso político "certidumbre, empleo y que volvamos a la normalidad prepandémica ahora que más del 70 por ciento de la población ya está vacunada", ha sentenciado.