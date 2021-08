Monago: “El Gobierno de España, aunque ya no esté Ábalos, se sigue riendo de Extremadura”

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha exigido un "compromiso firme" del Gobierno de España para la llegada de la alta velocidad a la región "igual que para Galicia".



De esta forma, el líder de los 'populares' extremeños ha manifestado que el exministro de Transportes, José Luis Ábalos, "se reía de los extremeños y la nueva secretaria de Estado de Infraestructuras también lo hace", en referencia a las declaraciones de Isabel Pardo de Vera comprometiéndose a la llegada del AVE a Galicia antes de que finalice el año.



En este sentido, el presidente del PP extremeño ha exigido al Gobierno de España un "compromiso firme" para la llegada de la alta velocidad a Extremadura, ya que ha recordado que los extremeños llevan "11 años de retraso, esperando un tren que no llega a pesar de las promesas insistentes de los distintos gobiernos socialistas".



Y es que para Monago, el compromiso de Pardo de Vera, gallega de nacimiento, con su tierra, certifica la "importancia de contar con extremeños en el Ejecutivo central", algo que Guillermo Fernández Vara "fue incapaz de conseguir, manifestando que no era necesario que hubiera extremeños en el Gobierno porque el Gobierno estaba comprometido con Extremadura".



"La realidad es que está comprometido con todas las comunidades menos con Extremadura", ha aseverado el líder de los 'populares' extremeños en una nota de prensa.



De esta forma, Monago ha señalado que en varias preguntas por escrito registradas en el Senado recientemente sobre el AVE extremeño, el Gobierno "se ha negado a dar una fecha de finalización de la obra y su puesta en servicio".



También el Ejecutivo, según sus palabras, ha sido "incapaz" de certificar qué tipo de máquinas circularán por las vías, si serán diésel o eléctricas, ya que "no disponen de esa información".



Por ello, José Antonio Monago ha asegurado que los anuncios recientes de que las principales ciudades extremeñas estarían unidas por alta velocidad próximamente son "un bote de humo" que "ni siquiera tienen planificado ni saben cómo se va a hacer".



Por ello, el líder del PP regional ha exigido al Gobierno "que deje de reírse de los extremeños" y les "tenga, al menos, el mismo respeto que a otras comunidades autónomas, con quienes se compromete y cumple", ha sentenciado.