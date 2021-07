Vara cree que sentencia del TC sobre el confinamiento no es una "ayuda" para el futuro

Ep

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha mostrado su "absoluto respeto" por la sentencia del Tribunal Constitucional que ha anulado el confinamiento domiciliario, durante el primer estado de alarma, si bien ha señalado que no debe interpretarse como una "descalificación" sino como una "ayuda" de cara a las decisiones que se tengan que adoptar en el futuro.



Fernández Vara, que ha reconocido que no le gusta la interpretación del Tribunal Constitucional, ha señalado que la respeta igualmente porque con la experiencia ha llegado a la conclusión de que "para tener razón cuando te la dan los jueces, tienes que reconocer que no la tienes cuando no te la dan".



Así ha subrayado que con la pandemia "estamos aprendiendo todos", nunca antes se había aplicado el estado de alarma en una situación similar, por lo que "ya sabemos para la próxima vez que tenemos una interpretación de hasta donde podemos llegar".



Al mismo tiempo, el dirigente extremeño ha remarcado que "hubo que gobernar sin experiencias previas, sin jurisprudencia y sin sentencias del Constitucional", y que "hubo que reescribir cada día un camino".



Por ello, sostiene que no se debe interpretar la sentencia como una "descalificación de nada", ya que "sencillamente indica un camino a seguir en el futuro".



Fernández Vara señala que, en la Constitución, hay "muchas cosas que quedaron claras y otras que las tiene que interpretar el Tribunal Constitucional, que para eso está", y ahora ha dicho que "una parte de las medidas, aquellas que tenían que ver con el confinamiento habrían necesitado un tratamiento legislativo diferente", recalcando que "nos guste más o menos nos queda aceptarlo y verlo como una ayuda para las decisiones a tomar en el futuro".