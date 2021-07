Yolanda Díaz ofrece "cierta tranquilidad" sobre la situación de la coalición del Gobierno

Ep.

La vicepresidenta tercera y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha querido ofrecer este miércoles "cierta tranquilidad" sobre la situación de la coalición del Gobierno entre PSOE y Podemos, que según ha reafirmado, "se observa que la coalición no solamente funciona bien, sino que está dando lo mejor de sí misma".

De hecho, ha recordado que este pasado martes se llevaron al Consejo de Ministros tres reales decretos y una ley "de máxima importancia" como es "la ley del 'sí es sí', que Díaz ha calificado de "histórica" y que "el movimiento feminista venía demandando desde las enormes manifestaciones del año 2018" tras el caso de 'La manada' en Pamplona.

En ese sentido, Yolanda Díaz ha querido salir al paso de las informaciones sobre una presunta crisis en la coalición de Gobierno, ha reafirmado su "magnífica relación en todo el seno del Gobierno, singularmente con el Gobierno de España".

Así, Díaz ha desmentido el contenido de estas informaciones sobre su relación con el presidente del Gobierno, respecto de lo que ha aseverado: "no es mi estilo, no me siento representada", ya que según ha explicado, todas las conversaciones con Pedro Sánchez, "aparte de amables, son siempre haciendo síntesis".

"Ni es mi estilo, ni es el estilo del presidente del Gobierno, ni es como nos caracteriza avanzar en la toma de decisiones", ha concluido Yolanda Díaz respecto al contenido de estas informaciones.

La vicepresidenta tercera del Gobierno ha realizado estas declaraciones a preguntas de los periodistas este miércoles en Mérida, donde ha firmado con el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, el Protocolo sobre la colaboración en el Plan de Empleo de Extremadura.