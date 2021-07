Salazar: "Basta ya de discursos triunfalistas con las cifras de paro"

El portavoz del Grupo Parlamentario de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha mostrado este viernes su disconformidad con los "discursos triunfalistas" del Ejecutivo extremeño respecto a la bajada del número de parados en el mes de junio, cuando "los jóvenes extremeños, si tienen empleo, es precario, temporal y no pueden independizarse".

"Se ríen en nuestra cara. Ya basta de mensajes triunfalistas y de anunciar grandes inversiones que nunca llegan. Que el desempleo está bajando en Extremadura es falso, todo el mundo sabe que el principal problema de la región es el desempleo", ha criticado.

En este sentido y en relación a los 1.500 desempleados menos con los que cuenta Extremadura, Salazar ha criticado "son personas que se han desapuntado del paro" y ha añadido que muchos de esos empleos "son a tiempo parcial, temporales que hacen que esos empleados n alcancen en un año el Salario Mínimo Interprofesional (SMI)".

"Esa es la realidad. Que haya 1.500 personas que se hayan borrado de las listas de desempleo no significa que tengan un empleo que les permita tener hijos, tener una familia o poder pensar en hipotecarse para tener una casa, y que nos vendan desde el partido socialista que comprar está pasado de moda es una vergüenza intolerable que los jóvenes extremeños no vamos a soportar", ha incidido.

Por todo ello, ha subrayado que "los jóvenes de Extremadura estamos, hartos, cansados de tanta falsa moral y de que nos digan cómo tenemos que vivir nuestra vida adatándonos a ellos".

Asimismo, Salazar ha insistido en que no se cree esos mensajes triunfalistas, "y como yo miles de jóvenes extremeños y por ello decimos basta", según informa Cs en una nota de prensa.

"Y más aún después del último engaño que nos han vendido con las pensiones rompiendo el pacto intergeneracional, sin expectativas de futuro porque sabemos que no va a haber pensiones para nosotros y estamos dispuestos a asumir el coste porque son nuestros padres pero, por lo menos que no nos mientan a la cara y no nos escupan desde arriba, desde sus atalayas de privilegios", ha concluido.