Unidas por Extremadura critica que PP "veta" declaración contra crímenes machistas

El Grupo Parlamentario Unidas por Extremadura ha criticado que el Grupo Popular "ha vetado" en la Asamblea de Extremadura una declaración institucional contra los crímenes machistas y que, por lo tanto, no saldrá adelante al contar con el voto negativo 'popular'.

"El Partido Popular en Extremadura ha vetado esta declaración institucional, que había sido aprobada por los grupos parlamentarios del PSOE y Ciudadanos, argumentando que en ella no se recoge la violencia que sufren los menores también a mano de sus madres", ha aseverado Unidas por Extremadura.

Tras este "veto", Unidas por Extremadura señala muy preocupante la argumentación negacionista" de la violencia machista del Partido Popular, que es "similar a la de la extrema derecha".

"Ya que en la Asamblea de Extremadura no tiene representación la extrema derecha, creemos que sus argumentos tampoco deberían estar representados", ha añadido.

Por ello, le ha pedido al Grupo Popular que "rectifique su postura y que cese su veto hacia esta declaración institucional para que, desde el órgano de representación de la soberanía popular extremeña, se condenen estos crímenes machistas de los últimos días".

Además, la confluencia extremeña ha señalado en nota de prensa que el Partido Popular ha decidido "romper el consenso" que había a la hora de condenar la violencia machista con este veto y ha criticado que ha adoptado una postura "reaccionaria que flaco favor le hace a las mujeres, sobre todo a aquellas que sufren esta violencia a diario".

Unidas por Extremadura ha explicado que no acepta esta argumentación del PP porque supone una "clara desvirtuación y desfiguración del sentido de la propuesta presentada", ya que, con el texto se pretende condenar concretamente la "violencia machista, y no cualquier tipo de violencia".

"Hay que hablar concretamente de este tipo de violencia ejercida por los hombres contra las mujeres, y como en el caso de la violencia vicaria, ejercida también hacia sus hijos con el único fin de infringir un daño irreparable a las madres", ha aseverado.

Asimismo, Unidas por Extremadura ha insistido en que haber aprobado la enmienda del PP hubiera supuesto para esta formación "un peligroso precedente, una línea roja que no debería ser traspasada, ya que, estamos hablando de condenar la violencia machista, no cualquier tipo de violencia".

De este modo, Unidas por Extremadura ha afirmado "estar de acuerdo en condenar todo tipo de violencia contra los menores", señalando como ejemplo que Unidas Podemos ha aprobado la ley de Protección Integral de la Infancia y la Adolescencia en el Congreso recientemente.

Sin embargo, ha manifestado que la propuesta del PP "no tiene cabida en el sentido de este texto", por lo que ha instado al Grupo Popular a que presente una declaración institucional en este sentido, pero le ha pedido que "no trate de desvirtuar la violencia de género con propuestas que no van en la línea de condenar esta violencia".

"Argumentar que la violencia de género no existe y que debe ser contemplada al mismo nivel que cualquier tipo de violencia, es negar su existencia, y poner en tela de juicio los avances que las mujeres y del movimiento feminista que han ido logrando a lo largo de los tiempos", ha añadido.

Por todo ello, ha considerado que le parece "muy mezquino y desafortunado" el veto del Partido Popular, ya que el actual es un momento en el que la violencia machista "se ha recrudecido", habiendo sido asesinadas, en lo que se lleva de año, 20 mujeres a manos de sus parejas o exparejas, y solo en el mes de mayo y los días que se lleva de junio 12 mujeres y cuatro menores.