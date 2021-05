Francisco Javier Montero Juanes toma posesión como nuevo fiscal superior de Extremadura

Ep

Francisco Javier Montero Juanes ha tomado posesión este lunes como nuevo fiscal superior de Extremadura en un acto que ha tenido lugar en Cáceres con la presidencia de la fiscal general del Estado, Dolores Delgado, que ha resaltado la importancia del papel que juegan las fiscalías territoriales al estar más cerca de los ciudadanos y conocer sus necesidades.



El hasta ahora teniente fiscal de la comunidad autónoma de Extremadura desde el año 2018 sustituye a Aurelio Blanco Peñalver, que llevaba tres legislaturas en el cargo. Montero Juanes nació en Cáceres e ingresó en la carrera fiscal en el año 1982. Ha sido fiscal de vigilancia penitenciaria, coordinador del área civil y delegado de seguridad vial y de protección de datos.



Mantener la "excelencia" en el trabajo de la Fiscalía, ahondar en la investigación, profundizar en la especialización, prestar un "servicio público y eficaz" y tener una especial atención a las víctimas más vulnerables, son los objetivos fundamentales que se plantea el nuevo fiscal superior en su nueva andadura, en la que estará al frente de los 57 fiscales que ejercen su profesión en toda la región, según ha indicado en declaraciones a los medios antes de tomar posesión.



Por su parte, la fiscal general del Estado ha alabado la trayectoria profesional de 40 años de Montero Juanes. "Cuatro décadas dedicado al servicio público y al trabajo de la ciudadanía y la justicia", ha dicho Dolores Delgado que, en su discurso, ha apostado por la adaptación de las instituciones a la "nueva realidad".



"Tenemos que construir esa Fiscalía del siglo XXI", ha dicho, al tiempo que aboga por una transformación de la institución para conseguir un Ministerio Fiscal "para toda la sociedad y en el que todo el mundo se sienta representado", y que "esté a la altura de los tiempos" y "al servicio del interés público y social", para lo que se necesitan fiscales "apegados a la realidad" como Francisco Javier Montero, ha dicho.



Por su parte, el nuevo fiscal superior de Extremadura ha señalado que asume su nueva trayectoria profesional con "humildad, orgullo, compromiso, lealtad y transparencia y buen gobierno". Unas palabras que ha escuchado su tío Ángel Juanes Peces, ex vicepresidente del TribunalSupremo, que ha ejercido de padrino.



RESPONSABLES EXTREMEÑOS



Montero Juanes ha recordado en su discurso que en 2020 y 2021 se ha producido la renovación de los principales cargos de la Justicia en la región, y se da la circunstancia de que los tres puestos más altos de la Justicia en la comunidad están ocupados por extremeños.



"Por ello es momento y ocasión de reivindicarnos y de exigir el trato que históricamente no hemos recibido, a pesar de nuestro aporte y los sacrificios de tantas personas y generaciones que abandonaron y abandonan esta tierra para contribuir al progreso y desarrollo de España", ha indicado.



En cuanto al desempeño de su labor, ha incidido en que un fiscal "debe de procurar con entusiasmo la igualdad real y efectiva de todas las personas ante la ley". "Sus actuaciones han de ser transparentes, públicas, y que no sean impermeables a las necesidades sociales", ha dicho Montero que concibe su nuevo puesto como "una Magistratura volcada hacia el servicio público y la defensa de los valores constitucionales".



Cabe recordar que la figura del Fiscal Superior arroja una triple faceta funcional, ya que aglutina las propias del Ministerio Fiscal ante los órganos jurisdiccionales como Jefe de la Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). Las relacionadas con la dirección efectiva del Ministerio Fiscal en la Comunidad Autónoma de Extremadura, y como representante del Ministerio Público en la Comunidad.



Montero Juanes ha recordado que los fiscales son referencia obligada respecto a seguridad vial, medio ambiente, menores, violencia contra lamujer, extranjería, protección de personas con discapacidad yancianos, criminalidad informática, siniestralidad laboral, odioy discriminación y un largo etcétera.



"Pretendo ahondar en esta especialización, y promoveré el nombramiento de fiscales delegados autonómicos a los efectos de lograr la unidad de actuación que la Constitución nos impone y ofrecer un mejor servicio público de justicia", ha dicho, para lo que impulsará la formación práctica de los fiscales y el intercambio de conocimientos con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.



MINISTERIO FISCAL CERCANO



En su discurso ha abogado por un Ministerio Fiscal "cercano y accesible, que las víctimas no se sientas solas y sí amparadas y protegidas, evitando en la medida de lo posible la victimización secundaria y la impunidad de aquellos delitos que no se denuncian ni se persiguen por miedo o desconocimiento de los instrumentos legales al servicio de las personas".



Para ello, propone que los fiscales salgan de los despachos y se acerquen a colegios, institutos, universidad, centros de menores, asociaciones de víctimas y mujeres, etc. "Es muy preocupante observar que tipologías delictivas como el acoso escolar, la violencia contra la mujer o los delitos a través de las redes sociales tienen actualmente una evolución muy negativa, especialmente entre los más jóvenes", ha apuntado, antes de concluir pidiendo "lealtad, colaboración, comprensión y respeto institucional hacia el Ministerio Fiscal y su autonomía funcional".



Además de la fiscal general del Estado, al acto han asistido también familiares de Montero Juanes así como la presidenta del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx), María Félix Tena, la Fiscal Inspectora Jefa de Inspección, Fiscales de Sala, Sala de Gobierno, y otras autoridades civiles y militares de la región.