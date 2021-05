Extremadura tiene asignados hasta la fecha 427 millones del Mecanismo Recuperación de UE

Ep.

Extremadura tiene asignada hasta el momento 427 millones de euros del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia de la UE a gestionar por parte de la comunidad, un importe que es "casi la mitad de un programa operativo" como el Feder y que tendrá que gestionar la región junto al resto de fondos europeos que llegarán.



La directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Lourdes Hernández, ha dado a conocer esta cifra durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda y Presupuestos, en donde ha abogado por "aprovechar esta oportunidad" para llevar a la región al "desarrollo que necesita".



También ha remarcado que se deben aprovechar los fondos que gestionará el Estado y dirigir a las empresas de la región para la consecución de sus "logros y éxitos" a través de los fondos europeos.



La directora general se ha pronunciado de esta forma en respuesta a una pregunta formulada por el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón sobre qué proyectos y reformas que afectan a la región, canalizadas a través la Junta, forman parte de la propuesta que ha elevado el Gobierno de España para la captación de fondos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.



FONDOS ASIGNADOS



Lourdes Hernández ha informado de que, a través de conferencias sectoriales, se han destinado 67 millones que gestionará la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, mientras que, respecto a la Consejería de Agricultura, ha indicado que solo se conoce que en materia de gestión forestal sostenible va a gestionar más de 16 millones.



Sobre la Consejería de Economía, Ciencia y Agenda Digital ha dicho que no se tiene "prácticamente información" salvo el Centro Nacional de Almacenamiento de Energía, que tendrá un importe de 70 millones.



En cuanto a la Consejería de Educación y Empleo, el Plan Nacional de Competencias Digitales tiene una dotación de 41,6 millones, el Plan Estratégico de Impulso a la Formación Profesional tiene una dotación de 39,3 millones y la Modernización y la Digitalización del Sistema Educativo tiene más de 5,7 millones.



Respecto a la Consejería de Movilidad, Transporte y Vivienda cuenta con un presupuesto asignado para la rehabilitación energética de edificios de más de 7 millones de euros, mientras que la Consejería de Cultura, Turismo y Deportes dispondrá de 7 millones para el impulso de la industria cultural.



La Consejería para la Transición Ecológica es la que tiene más dotación hasta el momento con 170 millones de euros y destacan partidas para la movilidad eficiente y sostenible, con 8,9 millones; la conservación de ecosistemas con 37,1 millones o el plan de saneamiento y depuración de poblaciones menores de 5.000 habitantes 87,6 millones, entre otros.



Finalmente, la Consejería de Igualdad y Portavocía tiene asignados 10,6 millones para la creación de servicios de atención integral 24 horas y para el Plan Corresponsables.



LÍNEAS MAESTRAS PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA



En esta línea, Lourdes Hernández ha destacado que la Estrategia Extremeña de Recuperación y Resiliencia nació con el objetivo de trasladar al Gobierno al Gobierno las líneas maestras por las que apostaba la región en la recuperación de su economía.



Unas líneas estratégicas que están basadas en inversiones e iniciativas encuadradas en los planes sectoriales y estrategias en el marco de la Agenda para la Reactivación Social y Económica de Extremadura, ha apuntado.



Además, la directora general ha indicado que en el documento extremeño para la recuperación y resiliencia se ordenaron las distintas líneas en base a ejes como la transición ecológica, la transición digital y la cohesión territorial y social.



De esta forma, ha reseñado Hernández que en el documento 'España Puede' presentado en 30 de abril por el Gobierno de España a la UE quedan recogidas la "inmensa mayoría" de esta líneas de actuación, si bien es cierto, ha dicho, que una parte de las inversiones "no encajan" en el desarrollo de estos componentes.



LOS FONDOS ES UN RECURSO "CRUCIAL"



Por su parte, el diputado del PP Luis Alfonso Hernández Carrón ha destacado que la tramitación y gestión de los fondos europeos de recuperación es "crucial" en esta legislatura, al tiempo que ha criticado que es algo de lo que "todo el mundo habla pero hasta ahora nadie ve".



En esta línea, Carrón ha recordado que el Gobierno de España envió el pasado 30 de abril a la Comisión Europea el plan 'España Puede', un documento que pensó el 'popular' que contendría aquellos proyectos que España y Extremadura iba a presentar para obtener financiación europea, pero "no ha sido así".



"Solo hemos encontrado 30 categorías, denominadas en el documento como componentes, donde se establecen líneas de inversión generales, y las cantidades a gestionar, pero no concretan los proyectos, no se concretan los hitos, tampoco hay fechas para su desarrollo y mucho menos se territorializan las inversiones o algo parecido", ha apuntado, al tiempo que ha añadido que la UE ha pedido a España mayor concreción y mayor control de los fondos.



Asimismo, en su turno de réplica Carrón ha agradecido que la directora general haya informado de "lo que puede", que es la gestión directa de los fondos por parte de las comunidades autónomas.



De esta forma, ha reiterado que el objetivo del PP es que los fondos puedan ser utilizados de la manera "más eficiente posible" para que puedan cambiar el modelo productivo de Extremadura y sean una "palanca de desarrollo".



En su intervención, Carrón ha lamentado que los partidos se estén enterando por la prensa de los grandes proyectos que se van a realizar y vean que "ninguno de ellos" se vaya a llevar a cabo en Extremadura.



Así, ha apuntado que el Gobierno tiene pensado aprobar en junio los siete primeros Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (PERTE), ninguno de los cuales se radica en Extremadura, ha lamentado.



En este punto, se ha referido a la batería de litio para el automóvil que se ubicará cerca de Martorell y que se llevará 13.000 millones de los 72.000 millones, una cifra que sí va a suponer, ha dicho, un cambio o la continuación, en este caso, del modelo productivo en Cataluña.



De esta forma, ha planteado que Extremadura podría destacar en el sector agroalimentario, en el que es una potencia en materia prima, pero tampoco aparece y no se ve de momento "ningún gran proyecto" en la región, a lo que ha añadido que, lo cierto es que el PERTE agroalimentario lo está liderando la Comunidad de Valencia.



"A Extremadura no se la ve por ninguna parte en estos grandes proyectos nacionales, no vemos que a Extremadura se la oiga, no vemos que a Extremadura se la escuche y no se le ve en esa ventanilla única que Sánchez ha abierto para financiar estos grandes proyectos que van a suponer ese cambio de modelo productivo", ha recalcado.



Ante ello, Carrón ha criticado que el presidente de la Junta de Extremadura haya "optado por el silencio" frente a quienes han publicado la lista completa de proyectos presentados o quienes pujan por los mismos.



Por ello, aunque ha agradecido la intervención de la directora general de Financiación Autonómica y Fondos Europeos, Carrón ha dicho que a su grupo le interesa no tanto los proyectos que se aprueban en comisiones sectoriales sino los que decide el Estado.