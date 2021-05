Junta incide en que entre junio y julio se recuperará el 70% de los servicios ferroviarios

Ep.

La consejera de Movilidad, Transporte y Vivienda de la Junta, Leire Iglesias, ha incidido en que entre los próximos meses de junio y julio se recuperarán el 70 por ciento de los servicios ferroviarios que Renfe prestaba en Extremadura antes de la pandemia.

"La recuperación de los servicios se va a hacer progresivamente", ha espetado la consejera, quien ha recordado que ya en junio de 2020 se repusieron el 46 por ciento de los servicios, el 54 por ciento en julio, y el 58 por ciento en agosto; así como que en abril de este mismo año se llegó al 60 por ciento.

Tras ello, ha subrayado que "entre junio y julio se llegará al 70 por ciento" y después del periodo estival se recuperarán las OSP de la Junta llegando a alcanzar hasta el 75 por ciento", algo que irá en aumento "progresivamente" y "sin agravios" respecto al resto de CCAA.

De este modo se ha pronunciado Leire Iglesias en respuesta a una pregunta formulada este jueves en el pleno de la Asamblea de Extremadura por el diputado del PP Víctor del Moral, quien ha pedido a la Administración regional que se repongan "ya" los servicios ferroviarios existentes en la comunidad antes de la pandemia.

"Tras decaer el estado de alarma los ciudadanos necesitan planificar con tiempo los viajes, pero los servicios ferroviarios no estarán repuestos al cien por cien en junio", ha lamentado el 'popular', quien ha pedido a la Junta que "no engañen más a los extremeños", porque "ha planificado" con Renfe "eliminar todos los servicios interiores" porque "no creen en el tren".

Así, ha reprochado al PSOE que "cada vez que han gobernado han cerrado líneas, estaciones y servicios", y ha augurado que "ahora dejarán el tren extremeño reducido a la mínima expresión" con la "excusa de la pandemia".

INCREMENTO DE LA DEMANDA

Por su parte, Leire Iglesias en respuesta al diputado del PP ha incidido en que la pandemia continúa en vigor y que ésta es la "razón" por la que "los servicios todavía no se recuperan al cien por cien, para garantizar la seguridad, la sostenibilidad y la viabilidad".

En todo caso, ha recalcado la consejera que toda vez que "hay mayor ocupación en los servicios que se prestan, se van incrementando el número de servicios que vienen funcionando", ha dicho.

"Como la demanda se está incrementando, aunque la OSP no preveía la recuperación de servicios hasta el mes de julio en el mes de junio ya se pondrán nuevas rutas a Barcelona, en los meses de verano se operarán nuevos vuelos estivales", ha dicho Iglesias, quien ha considerado que en materia de transporte público a los 'populares' les ocurre "algo muy parecido" que con las vacunas, en el sentido de que "auguraban que no se iban a poner y están rabiosos porque se están poniendo", ha concluido.