Los peajes, liquidación IVA o Centro Psicosocial de Plasencia, a debate en pleno Asamblea

Los peajes en autovías, la liquidación del IVA de 2017 o la situación del Centro Psicosocial de Plasencia (Cáceres) serán algunos de los asuntos que centrarán la próxima sesión plenaria en la Asamblea de Extremadura este jueves, 13 de mayo.



El orden del día de pleno en el parlamento autonómico comenzará a las 09,30 con la designación de una persona como miembro del Consejo Escolar de Extremadura, en sustitución de María José Cabanillas Ruiz.



Tras ello, tendrá lugar el debate del dictamen elaborado por la Comisión no Permanente de Estudio sobre Financiación Municipal. Así, se debatirán las conclusiones conjuntas presentadas por el PSOE, Ciudadanos y Unidas por Extremadura, mientras que el PP se ha reservado el voto particular.



PROPUESTAS DE LEY Y COMPARECENCIAS



De la misma forma, se debatirá el dictamen elaborado por la Comisión de Administración Pública de la propuesta de ley de defensa, asistencia jurídica y comparecencia en juicio de la Administración de Extremadura, formulada por el Grupo Parlamentario Socialista.



Además, la consejera de Cultura, Turismo y Deportes, Nuria Flores, comparecerá, a petición propia, para informar sobre las acciones puestas en marcha por la Junta de Extremadura para la recuperación del sector turístico.



Mientras que la consejera de Agricultura, Desarrollo Rural, Población y Territorio, Begoña García Bernal, comparecerá, a petición de Cs y Unidas por Extremadura, para informar sobre la situación actual y el futuro de los agentes del medio natural, así como las soluciones que se van a dar a sus reivindicaciones.



PROPUESTAS DE IMPULSO ANTE EL PLENO



En el turno de las propuestas de impulso, el PP defenderá una en la que busca instar a la Junta a mantener el convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Plasencia para el funcionamiento del Centro de Rehabilitación Psicosocial de esa localidad, desistiendo del proceso de licitación de la gestión del mismo o, subsidiariamente, proceder a la adscripción de sus trabajadores a la plantilla del Servicio Extremeño de Salud (SES).



En este mismo sentido, Unidas por Extremadura, a través de otra propuesta de impulso, instará a la Junta a requerir de la Consejería de Sanidad que inicie con carácter de urgencia el procedimiento administrativo de anulación de la licitación del Centro de Rehabilitación Psicosocial de las Áreas de Salud de Plasencia, Coria y Navalmoral de la Mata, con sede en Plasencia, y a adscribirlo orgánicamente al SES.



Asimismo, el Grupo Parlamentario Popular instará a la Junta a solicitar al Gobierno que declare personal prioritario en la vacunación contra la Covid-19 a aquellos colectivos que trabajan en actividades declaradas esenciales por el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, así como a todas aquellas personas que, por su trabajo, realicen actividades directamente relacionadas con la atención a usuarios y consumidores.



PROPUESTA DE PRONUNCIAMIENTO



El Grupo Parlamentario Popular también defenderá una propuesta de pronunciamiento para instar al Gobierno de España a desistir de la propuesta de establecimiento de peajes, bajo cualquier modalidad, que grave el uso de las autovías.



Por su parte, Ciudadanos presentará una interpelación sobre la política general de la Junta de Extremadura respecto a las acciones realizadas desde el inicio de la legislatura para paliar los efectos de la despoblación.



PREGUNTAS A LOS MIEMBROS DEL CONSEJO DE GOBIERNO



Finalmente, en el turno de las preguntas a los miembros del Consejo de Gobierno, el PP preguntará por a qué se refiere la Junta con valorar la conducta de los empleados públicos extremeños a la hora del reconocimiento de nuevos niveles de la carrera profesional, por los "flagrantes incumplimientos" del Gobierno de España en materia ferroviaria y por los motivos por los que la Junta no ha reclamado judicialmente la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio 2017.



En el turno de Cs, este grupo preguntará por si considera la Junta adecuadas las dimensiones máximas de las viviendas públicas, a la vista de las nuevas necesidades habitacionales provocadas por la pandemia; por si tiene pensado compensar en el tramo autonómico del IRPF la desaparición prevista por el Gobierno central de la deducción por declaración conjunta y si cree la Junta que afectará a Extremadura la imposición de peajes en carreteras anunciada por el Gobierno.



Por su parte, Unidas por Extremadura preguntará por la valoración que hace la Junta de Extremadura sobre que la Fiscalía haya admitido a trámite la denuncia por la vacunación irregular de algunos cargos públicos en Extremadura.