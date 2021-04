PP pedirá en Congreso que el Gobierno devuelva a Extremadura 86 millones del IVA de 2017

Los diputados extremeños del Partido Popular en el Congreso, Teresa Angulo, Víctor Píriz y Alberto Casero, han registrado una proposición no de ley (PNL), en la que exigen al Gobierno que devuelva a la región los 86 millones de euros, de la liquidación del IVA de 2017 que legítimamente le corresponden, una iniciativa que se suma a la del Partido Popular de Extremadura, presentada esta misma mañana por José Antonio Monago.



Los 'populares' señalan que el fallo recientemente conocido de la Sala 3ª del Tribunal Supremo da la razón al Partido Popular, al estimar el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la Junta de Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del IVA del ejercicio de 2017 y condenar a la Administración General del Estado a abonar a la Administración autonómica demandante la compensación correspondiente.



Esta es una reivindicación que el PP ha llevado a la Cámara Baja en varias ocasiones, y ya en octubre de 2018 registró una Proposición de Ley para corregir el efecto negativo de la implantación del Sistema de Información Inmediata (SII) en la gestión del IVA sobre las arcas de las CCAA.



Una Proposición de Ley que fue debatida y aprobada su toma en consideración por 171 votos a favor, 89 en contra y 81 abstenciones, en diciembre de ese año, aunque no llegó a tramitarse por la finalización abrupta de la legislatura.



Ante las "continuas peticiones" tanto desde el Grupo Parlamentario Popular, como de las CCAA, incluyendo algunas gobernadas por el partido socialista, la "sorprendente" respuesta de la Ministra de Hacienda fue declarar que "no iba a devolver nada" porque "ese dinero ya no existe, culpando a los partidos que tumbaron los fallidos presupuestos de 2019 de impedir un ajuste que realmente no requería la aprobación de esos presupuestos, tal y como ponía de relieve la solución jurídica aportada por el Partido Popular en la proposición de ley antes señalada".



Desde entonces, el PP ha exigido al Gobierno en "repetidas" ocasiones que adoptase las medidas necesarias para devolver ese importe, que afecta tanto a las CCAA como a las entidades locales.

La última fue en una enmienda a los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno directamente vetó, por lo que no hubo ni siquiera posibilidad de debatirla y votarla.



Esta sentencia del TS demuestra que la reclamación de los diputados extremeños del Partido Popular mediante esta PNL es "legítima y justa" en defensa de Extremadura, para exigir al Gobierno "lo que es de los extremeños por derecho", máxime cuando "una vez más todo parece indicar" que la Junta y el PSOE regional "van a volver a ponerse de perfil ante un nuevo atropello a los intereses de la región", como ha pasado, asegura, con los recortes en servicios ferroviarios y aéreos o la defensa de los agricultores y ganaderos y las ayudas de la PAC.



Angulo, Píriz y Casero esperan que los socialistas extremeños "olviden el servilismo con que hasta ahora han actuado, defendiendo más los intereses de Moncloa que los de Extremadura", y que en esta ocasión apoyen esta proposición no de ley para "reivindicar lo que en justicia debe servir para mejorar el futuro de las empresas y familias extremeñas".



"Sánchez pretendió quedarse con los fondos de la liquidación del IVA que correspondía a las Comunidades Autónomas, tal y como quiso hacer con los remanentes de tesorería de los Ayuntamientos y Diputaciones, y ahora la justicia le ha dicho basta". Desde Extremadura, "al menos" los representantes del Partido Popular piden ahora "que se le devuelva a la región lo que es suyo".