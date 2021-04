Gobierno Central se propone bajar en 60.000 personas listas espera de Dependencia en 2021

Ep

La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, ha anunciado que se proponen reducir en 60.000 personas las listas de espera de la dependencia a lo largo de 2021, un objetivo que tendrá que ser aprobado este viernes por las comunidades autónomas.

Así lo ha indicado Belarra este miércoles durante su intervención, a petición propia, en la Comisión de Derechos Sociales y Políticas Integrales de la Discapacidad, en el Congreso de los Diputados.

De esta forma, el número de personas en lista de espera de la dependencia --con el derecho reconocido pero sin recibir la prestación o servicio-- pasarían de las actuales 232.243 personas, según los últimos datos de la Asociación de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, a 172.243.

"Sobre la reducción de las listas de espera, se trata de un objetivo que tenemos que trabajar con las comunidades autónomas. Para este año el objetivo, que espero se apruebe este viernes, es reducir en 60.000 personas las listas de espera en 2021 y seguir trabajando en una reducción cada vez mayor en 2022 y 2023", ha precisado, en respuesta a una pregunta de la diputada de Ciudadanos, Sara Giménez.

Para la ministra, las listas de espera de la Dependencia son "intolerables" y, por ello, ha explicado que han estado trabajando con los gobiernos autonómicos un plan con 60 medidas para reducir estas listas, que previsiblemente se aprobará el próximo viernes 30 de abril en el Consejo Territorial.

Durante su intervención, Belarra ha destacado que en los próximos tres años van a inyectar 3.600 millones de euros a Dependencia y ha destacado algunas otras mejoras en lo referido a fomentar la atención a domicilio, elaborando una estrategia de desinstucionalización; la teleasistencia; los centros de día "innovadores"; la mejora de las prestaciones; la extensión de la escala de valoración para niños de 3 a 6 años o la mejora de las condiciones laborales en el sector.

COMPLEMENTAR EL IMV CON LA PRESTACIÓN POR HIJO

Por otro lado, la ministra se ha comprometido a proponer 'ex novo' complementar el Ingreso Mínimo Vital (IMV) con la prestación por hijo a cargo, que había desaparecido con la aprobación de la nueva prestación para las familias con hijos sin discapacidad o con discapacidad inferior al 33 por ciento.

"Sería muy buena idea complementar el IMV con una prestación por hijo a cargo, aunque no esté en el acuerdo de Gobierno, yo lo voy a proponer 'ex novo'", ha subrayado Belarra, en respuesta a la petición de diferentes grupos parlamentarios, entre ellos, el PP. En todo caso, ha indicado que va a abordarlo con el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y que no sería "una prestación ridícula, como era hasta ahora".

También ha apostado por introducir mejoras en el IMV como la adaptación del cómputo de renta para que cuenten los ingresos del año en curso; permitir el acceso a la ayuda por parte de extutelados y jóvenes en general o elevar la cuantía para las personas con discapacidad. "No hay motivos para la complacencia y debemos seguir trabajando para que el IMV llegue a todos los que lo necesitan", ha subrayado.

Por otro lado, también ha asegurado que van a dedicar especial atención a "reforzar los centros de protección infantil mediante infraestructuras que garanticen el bienestar de los niños y niñas, orientando el modelo de atención a la garantía de sus derechos, su inclusión social y profesional y la eliminación de las barreras sociales".

Asimismo, ha anunciado que van a hacer "de manera inmediata" una convocatoria de proyectos plurianuales para el Tercer Sector, que servirá para "reforzar" la financiación de estas entidades, "que realizan una labor imprescindible", y "compensar" los gastos que han tenido que asumir a lo largo este año de la pandemia para trabajar en condiciones seguras.

Además, ante las preguntas de varios diputados sobre la financiación de las ONG del Tercer Sector, Belarra ha defendido que "ha aumentado en casi 59 millones de euros" la financiación a través de la casilla del IRPF y de la del Impuesto de Sociedades, y "en casi 19 millones de euros solo para el Tercer Sector de acción social".

ASEGURAR LA FINANCIACIÓN DEL TERCER SECTOR

En este sentido, ha dicho que prevén "un aumento" de la financiación en 2021. Si bien, ha precisado que esto no quiere decir que no haya retos por delante como llevar a cabo "mejoras técnicas y normativas, pero sobre todo asegurar la financiación de las entidades". Por ello, ha avanzado que formularán una propuesta en este sentido "lo antes posible".

Además, Belarra ha destacado que otro de sus ejes de actuación es la apuesta por la accesibilidad de todas las personas y ha anunciado que se creará un nuevo centro estatal de accesibilidad cognitiva.

Durante la réplica, los grupos parlamentarios le han planteado cuestiones relativas a la vivienda, los desahucios, el reparto del IRPF, los menores tutelados, el IMV, las colas del hambre, la ley de infancia o la gestión de las residencias de mayores durante la pandemia.

LA DIPUTADA DE VOX SE SIENTE "IGNORADA" POR BELARRA

Además, la diputada de Vox María de los Reyes Romero le ha pedido que "retire las graves acusaciones que hizo el pasado domingo" cuando dijo que los miembros de Vox son "nazis a cara descubierta". "Le pido que las retire en aras a la convivencia pacífica, porque crean crispación y son del todo impropias de una ministra", ha indicado.

También le ha reprochado que "le ha faltado tiempo para acusar a la Iglesia de cómplice de abusos a niños" aunque ha añadido que se conforman con que "no asesinen a frailes y monjas ni quemen iglesias".

En su respuesta a los planteamientos de los diferentes grupos parlamentarios, la ministra Ione Belarra no ha contestado a Vox y la diputada de esta formación la ha acusado de "ignorarles".

Otro asunto que sí ha generado debate ha sido el de las residencias de mayores, ya que la diputada del PP Margarita Prohens ha afeado a Belarra el "abandono a los mayores" por parte de su Ministerio, con "más de 30.000 fallecidos en residencias" de las que, según ha dicho, el exvicepresidente Pablo Iglesias "asumió el mando único en marzo".

Ante estas críticas, la ministra de Derechos Sociales ha pedido a la diputada del PP que no vaya al Congreso a "seguir extendiendo un bulo que extienden los portavoces de la derecha y la ultraderecha en los medios cuando tienen la oportunidad", y les ha acusado de decir esto para "tapar la mala gestión" del PP en las residencias.

La diputada del PP también ha acusado a Belarra de "esconder la cabeza" ante el caso del abuso a menores tuteladas de Baleares, a lo que la ministra ha respondido diciendo que no es un problema "específico" de Mallorca y poniendo en valor la ley de protección a la infancia contra la violencia.

Precisamente, sobre la ley de infancia, aprobada recientemente por el Pleno del Congreso, y que continúa su tramitación en el Senado, Belarra ha asegurado su compromiso de que esté "suficientemente financiada" y ha indicado que ya en la memoria de la ley se recogía una cantidad de 79 millones de euros para desplegar el próximo año todas las posibilidades de la normativa.