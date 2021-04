Podemos pide "dispositivos jurídicos" para proteger salud tras el fin del Estado de Alarma

La portavoz de Podemos Extremadura, Mavi Mata, ha defendido que si el próximo 9 de mayo -cuando concluye el actual estado de alarma en España por la Covid-19- los datos de coronavirus son "preocupantes" entonces "habrá que asumir dispositivos jurídicos que sean necesarios para proteger la salud de la población", o incluso habrá que proponer una prórroga.

"Si los datos en ese momento y las autoridades sanitarias dicen que es necesaria una prórroga habrá que proponerla", ha dicho Mavi Mata en rueda de prensa esta lunes en Mérida, en la que ha instado también al resto de partidos a "ponerse de acuerdo en esto porque el objetivo prioritario debe ser común: defender la vida y la salud de toda la población".

Al mismo tiempo, hasta que llegue esa fecha, ha añadido también que "la vacunación aún debe proseguir en un contexto de seguridad ya que una nueva ola dificultaría el ritmo de vacunación", según indica Podemos Extremadura en una nota de prensa.

EXTREMA DERECHA

Por otra parte, sobre la carta recibida con balas por parte de Pablo Iglesias, el ministro Grande-Marlaska y la directora general de la Guardia Civil, la portavoz de Podemos Extremadura ha transmitido el "apoyo" de su partido a dichas personas, y ha subrayado que "estas amenazas son un hecho gravísimo que debe marcar un antes y un después en este momento del sistema democrático".

Mata ha hecho referencia también a la postura de Pablo Iglesias de abandonar la tertulia de La SER la pasada semana, afirmado que "mientras que la extrema derecha no condene los actos que ellos mismos están incentivando, no se puede debatir con ellos, porque no están del lado de la democracia, sino del lado de un pasado oscuro de la historia de España al que no queremos volver".

"Tenemos memoria", ha aseverado la portavoz de Podemos Extremadura, quien ha criticado que el presidente de la Junta, Guillermo Fernández Vara, "se equivoca con sus declaraciones", defendiendo que "al fascismo hay que aislarlo y no darle espacio para atacar la democracia".

Y es que la portavoz de esta formación ha aseverado que "la extrema derecha no está trayendo debates, sino amenazas, autoritarismo, odio, miedo y violencia, y tanto PP como Ciudadanos están siendo cómplices al pactar con ellos en muchas instituciones públicas".

"El lema de las elecciones en Madrid es ahora fascismo o democracia. Esperemos que las urnas se llenen de democracia y dignidad", ha concluido.