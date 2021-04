Extremadura divisa "mucho asintomático" con cribados "dirigidos" en sitios con casos Covid

Ep.

La comunidad autónoma de Extremadura está siendo capaz de detectar "mucho asintomático" de Covid-19 gracias a su "estrategia" de practicar cribados "dirigidos" en lugares donde aparecen casos de coronavirus y, sobre todo, donde éstos se convierten en brotes, y dentro de la cual se aplica una "interpretación muy amplia" de lo que son los contactos.

Se trata así de una "estrategia" que está dando "muy buen resultado" porque "permite detectar a mucho asintomático", lo que lleva a su vez a aliviar camas de hospitales y de UCI, según ha defendido el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, en declaraciones a los medios de comunicación antes de antes de participar este viernes en Badajoz en el acto de toma de posesión de Antonio Huertas Mejías como nuevo presidente del Consejo Social de la Universidad de Extremadura.

De este modo, a preguntas de los medios ha dicho que "los cribados no se han dejado de hacer" en Extremadura sino que se van "cambiando de sitios", y ha incidido en que ahora lo que practica la comunidad es "una estrategia que es la de que en aquellos sitios donde aparezcan casos y sobre todo donde esos casos pasan a brotes se va a hacer un cribado dirigido a hacer una interpretación muy amplia de lo que son contactos", ha explicado.

"En vez de interpretar lo que era un contacto hace unos meses, que era aquella persona que estaba en los dos últimos días en una relación directa con la persona (positiva en Covid) se está haciendo una interpretación mucho más amplia para no dejarte nadie para atrás", ha señalado.

En esta línea, ha incidido Fernández Vara en que "son cribados dirigidos hacia la población que ha podido tener algún tipo de relación con las personas (positivas de Covid); y ha defendido que esta "estrategia" está dando "muy buen resultado porque permite detectar a mucho asintomático", que a su juicio de todo lo aprendido del virus "es lo más importante: detectar a la gente cuando es asintomática alivia camas de hospital y camas de UCI".

ESQUILADORES URUGUAYOS

Por otro lado, el presidente de la Junta de Extremadura ha señalado sobre los casos de Covid-19 en un grupo de esquiladores uruguayos en la comunidad que hay que comprobar los hechos "hasta el último extremo", además de tratar lo ocurrido "adecuadamente con el aislamiento correspondiente" y adoptar las medidas "oportunas" desde Salud Pública.

"Ahora lo que hay es que tratarlo adecuadamente con el aislamiento correspondiente. Obviamente comprobar esos hechos hasta el último extremo, comprobar además el tipo de cepa de que se trata, e intervenir desde Salud Pública con las medidas oportunas", ha señalado este viernes en Badajoz a preguntas de los medios sobre el brote de Covid-19 en la región entre el grupo de esquiladores uruguayos.

En todo caso, en éste y en todas las ocasiones con motivo de la pandemia ha considerado que no hay que sacar "conclusiones precipitadas". "Yo me remito a lo que manifiesta la Consejería de Sanidad. En cualquier caso sí digo que si hemos aprendido algo, y hay que reconocer que hemos aprendido muchas cosas a lo largo de todo este tiempo, desde hace ya más de un año, es a no a sacar conclusiones precipitadas, y mucho menos en estos casos", ha señalado.

