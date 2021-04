Pacientes oncológicos que no acudieron a citas aumentaron un 38% en Extremadura en 2020

Ep

Cabe señalar que, esta cifra supone un incremento de rechazo del 38,4 por ciento durante el año de la pandemia, como respecto al ejercicio anterior.



Así lo ha indicado el vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales, José María Vergeles, en una comparecencia este jueves en el Pleno, solicitada por Unidas por Extremadura y Ciudadanos, para abordar las líneas generales que va a desarrollar la Comunidad Autónoma de Extremadura sobre la nueva estrategia contra el cáncer, una finalice la actual en diciembre de este año, y sobre la incidencia de esta enfermedad durante la pandemia del COVID-19.



Al respecto, Vergeles ha reconocido que durante este año de pandemia el sistema sanitario ha sufrido una "sobrecarga asistencial muy importante", y que es "incuestionable" que ha habido una repercusión sobre otras enfermedades, como así se reconoce en la estrategia nacional acordada el pasado mes de febrero entre todas las comunidades autónomas y el Gobierno, que servirá de base para la renovación de la estrategia regional.



No obstante, y pese al impacto de la Covid sobre la sanidad extremeña y al rechazo a acudir a los centros sanitarios por miedo al contagio, en 2020 aumentaron las consultas de oncología en Extremadura.



En concreto, y según las cifras aportadas por Vergeles, el pasado año se atendió en Extremadura a 87.796 pacientes en consultas de oncología, un 4,7% más. Asimismo, hubo 30.754 consultas en oncología radioterápica, es decir, un 11,3 por ciento. Además, se realizaron 1.400 tratamientos más de oncología médica y general.



A su vez, el consejero ha asegurado que ya se han recuperado los dos principales programas de prevención del cáncer, tanto el de mama como el colorrectal.



En este segundo caso, ha dicho que está "recuperado", a falta únicamente de la incorporación del tramo de edad de 50 a 55 años, que se iba a producir a finales de año, y que se ha acordado incorporar a principios de 2022.

Sobre el cribado del cáncer de mama, que estuvo suspendido entre el 16 de marzo y el 25 de mayo de 2020, ya se han reprogramado todas las citas, gracias en parte a la incorporación de una nueva unidad móvil.



Por tanto, ha concluido que no se están produciendo "pasos atrás" en cuanto a la inversión oncológica ni tampoco en los equipos de oncología.



En este sentido, ha apuntado que la pandemia "no ha retrasado en exceso" la puesta en marcha de los nuevos aceleradores lineales, que ha fechado en el caso del de Badajoz en "como mucho de un mes", al tiempo que ha avanzando que el Cáceres, que era "más complicado" por su calibración, estará para "finales de mes o principios del siguiente".



Respecto al nuevo plan integral del cáncer, ha señalado que "no hay ninguna duda" de que se hará, y que asimismo incorporará aquellos objetivos que no se hayan logrado en el vigente por la pandemia.



RECUPERAR LA ATENCIÓN



El diputado de Unidas por Extremadura, Joaquín Macías, ha defendido la solicitud de comparecencia en que uno de los efectos de la pandemia ha sido la presión sobre el sistema sanitario que ya veía afectado por un "déficit de financiación" y por la "falta de especialistas".



Así, "tras un año de capear el coronavirus las listas de espera y las quejas han aumentado", ha asegurado, al tiempo que ha indicado que en el caso del cáncer se han dado casos de pacientes que han visto retrasado su diagnóstico.



Por todo ello, ha pedido que no se escatimen recursos para recuperar los niveles de atención a los pacientes oncológicos, así como un refuerzo de la atención para aliviar la carga psicológica a pacientes y familia que se ha visto agravada durante la pandemia.



Mientras, el diputado de Ciudadanos se ha referido al "claro retroceso" que ha experimentado los pasos dados hasta ahora en la lucha contra el cáncer, y ha advertido de los informes de la Asociación Española Contra el Cánceres (AECC) que apuntan a que los diagnósticos se han reducido un 20 por ciento durante la pandemia.

Un estudio que refleja el "colapso" de actividad asistencial, la suspensión de programas, o el cambio en la atención hacia un modelo telemático, añadiendo que "es la hora de ponerse las pilas ante esta enfermedad", no solo parta tratar a los pacientes "igual que antes de la pandemia, sino incluso mejor".



En este sentido, ha reconocido que la región destaca por sus programas de prevención, si bien considera que en la nueva estrategia se debe apostar por la medicina de precisión, si bien reconoce que requiere la captación de recursos en tanto que sus costes pueden alcanzar los 300.000 euros por paciente.



A su vez, la diputada del PP, Elena Nevado, ha tendido la mano de los 'populares' al consejero para la elaboración del nuevo plan integral contra el cáncer, una enfermedad que se ha visto afectada "de manera muy notable" por la pandemia, debido a la "saturación" de los hospitales, de los centros de salud, o por el retraso en la realización de pruebas.



Asimismo, ha señalado que los enfermos de cancer se han enfrentado a un "triple frente", como son la propia enfermedad, el covid y la pobreza, pues "si alguien tiene una situación de especial vulnerabilidad son los enfermos oncológicos".



En este sentido, ha aportado datos que apuntan a que el 17% de los enfermos de cáncer han visto deteriorada su economía durante este periodo, así como que el 19% están en una situación económica muy grave.



"Se le acumulan las incidencias al señor Vergeles", ha apuntado Nevado, quien le ha indicado que la atención del cáncer debe ser "prioritaria".



Finalmente, el diputado socialista Pedro Blas Vadillo, ha reconocido que "nadie puede negar" que la pandemia ha supuesto un "impacto" en el abordaje del cáncer, y en este sentido se ha mostrado a favor de realizar un "profundo análisis" de lo que ha supuesto este año sobre los pacientes oncológicos y también sobre sus familias.



Asimismo, ha apuntado que es el momento de "remar todos a una" para salir de esta situación "lo mejor posible", y también para mejorar la atención a los pacientes con cáncer.