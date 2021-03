Asamblea convalida decreto mejoras administrativas para gestión "ágil" recursos por Covid

Rd./Ep.



El Pleno de la Asamblea de Extremadura ha convalidado este jueves el Decreto-ley autonómico 3/2021, de 3 de marzo, en virtud del cual se introducen en la comunidad medidas urgentes para la modernización de la Administración Pública y para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, con el fin avanzar en la planificación, coordinación, diseño y ejecución de las inversiones financiadas con fondos europeos de una forma "ágil y eficiente" para afrontar las consecuencias de la Covid-19.



Así pues, el decreto, que ha sido convalidado en la votación con el apoyo del PSOE, la abstención de Ciudadanos y Unidas por Extremadura y el voto en contra de PP, ha sido defendido por la vicepresidenta primera y consejera de Hacienda y Administración Pública, Pilar Blanco-Morales, en su comparecencia en el Parlamento extremeño.

Y es que, según sus palabras, "el ingente reto que el Ejecutivo extremeño asume en un breve periodo de tiempo con la recepción de extraordinarios recursos de la Unión Europea", requiere de la modernización de las estructuras administrativas regionales "para una mejor gestión y ejecución de los fondos para que la recuperación se vislumbre en el menor plazo posible".

En este sentido, tal y como ha explicado Blanco-Morales, "lo excepcional" de la actuación comunitaria se materializa a través del Instrumento Europeo de Recuperación Next Generation, compuesto, entre otros, por el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia y por el REACT-EU; de la flexibilización del Programa Operativo 2014-2020 y del nuevo Marco Plurianual 2021-2027, que se encuentra en proceso de definición.

RECUPERACIÓN Y TRANSFORMACIÓN

Herramientas que, a juicio de la titular extremeña de Administración Pública, permitirán "impulsar la recuperación de nuestra economía de los efectos derivados de la pandemia y avanzar en la transformación de nuestro modelo productivo hacia los escenarios más sostenibles y resilientes que exige Europa".

Del mismo modo, para alcanzar estos objetivos, el decreto-ley aborda varios ámbitos de gestión de la Administración, que van desde los instrumentos de gestión pública a la transformación digital, la flexibilización contable o la agilización de subvenciones, contratos o proyectos estratégicos, así como la modificación de distintas leyes autonómicas que mejoren los procesos de gestión y coordinación de los fondos europeos.

Mientras, en el ámbito de la gobernanza, se designa a la autoridad responsable del Mecanismo para la Recuperación y la Resiliencia y se refuerzan las funciones de auditoría y control, mientras que en materia de gestión pública y recursos se prevé la constitución de unidades administrativas provisionales, la reorganización del personal, la priorización del personal destinado a esta ámbito en las ofertas de empleo y la formación específica de los empleados públicos en materias transversales.

En esta línea, según informa la Junta en una nota de prensa, Blanco-Morales ha destacado el impulso de la transformación digital de la Administración mediante la provisión de bienes y servicios digitales, la garantía de las relaciones con la ciudadanía y la definición de los servicios esenciales en este ámbito.

A colación de esto último, la norma autonómica "agiliza, simplifica y flexibiliza" la gestión de los expedientes de fondos europeos, habilita procedimientos especiales para la tramitación de subvenciones, contempla la tramitación de urgencia de procesos de ejecución de gasto y regula el procedimiento negociado sin publicidad por imperiosa urgencia.

También, en su intervención, la vicepresidenta primera se ha referido a la reducción de plazos de los procedimientos simplificados, a las facilidades introducidas para la tramitación de proyectos estratégicos relacionados con el cambio climático y medio ambiente y a la exoneración del estar al corriente con la Hacienda Pública para los beneficiarios de las ayudas de los decretos 15/2020 y 1 y 2/2021 incluidas en la norma extremeña.

Por último, la titular extremeña de Hacienda ha asegurado que este decreto-ley "responde a un compromiso con el buen gobierno y la mejora de la Administración Pública" para "afrontar los retos" de la recuperación, que intensifiquen el potencial de crecimiento económico, la creación de empleo y la resiliencia económica y social de Extremadura.

"Con sustento en la estabilidad política, en la calidad de nuestras instituciones, en la seguridad jurídica y la capacidad de consenso", ha sentenciado.



EL PSOE DESTACA LA "REVOLUCIÓN ADMINISTRATIVA"



A su vez, el diputado del PSOE Jorge Amado ha tachado de "importantísimo" del decreto-ley convalidado este jueves, porque va a permitir "organizar" los fondos por la Covid-19, que supondrán además "un punto de inflexión" y una "oportunidad" para el desarrollo de Extremadura aplicando la "rapidez, eficacia y solvencia" y mediante una "revolución administrativa".



Se trata, así, de "un decreto-ley que es gestión, tramitación, agilización de las políticas protectoras y progresistas que está poniendo en marcha la Junta", y que con el cual "se demuestra que Extremadura tiene un plan bien trazado" en la búsqueda de un modelo que garantice la "eficiencia" en la gestión de los recursos.



Así, ha destacado que con el decreto-ley se "refuerzan" las auditorías en materia de fondos europeos en Extremadura; y se "garantiza un absoluto control y máxima transparencia" de dichos recursos; a la vez que se incide en la protección del tejido empresarial y productivo facilitando los trámites para el acceso a las ayudas.



En este sentido, ha defendido que hay que poner "todos los recursos posibles" económicos, administrativos y legales a disposición de los beneficiarios de las ayudas, y entre ellos ha considerado una "magnífica medida" la exoneración --contemplada en el decreto-ley-- de la obligación de presentar una justificación de estar al corriente del pago con la Hacienda Pública para poder acceder a las ayudas.



EL PP ADVIERTE DE UNA ADMINISTRACIÓN "PARALELA"



Por su parte, el portavoz adjunto del PP en la Asamblea, Luis Alfonso Hernández Carrón, ha tachado de "decretazo" el decreto-ley de este jueves en la Asamblea, en tanto que con el mismo la Junta a su juicio "pretende crear una nueva estructura administrativa paralela a la Administración actual" pero sin haber contado previamente para ello con las aportaciones de los partidos de la oposición, ha dicho.



Así, antes de la aprobación de la norma este jueves, ha propuesto a la Junta la creación de una comisión de control específica en la Asamblea sobre la gestión de los fondos europeos, así como la tramitación del decreto como proyecto de ley, "por normalidad democrática, por eficiencia y ética jurídica y por transparencia".



Al mismo tiempo, Carrón ha advertido de la situación "catastrófica" actual de la economía extremeña, y ha incidido en que ante momentos "estratégicos e ilusionantes para encarar el futuro" como el que propician los fondos por la Covid-19 "ha llegado la hora de actuar" pero con la participación de "todos" y sin depender exclusivamente de la decisión final, ha dicho, del Gobierno central.



CIUDADANOS LAMENTA LA "SOBRECARGA BUROCRÁTICA"



De su lado, el diputado de Ciudadano Fernando Rodríguez ha defendido que la Junta debería aplicar "la eficacia, la rapidez y la estrategia" en los fondos por la Covid-19 para que una "buena parte del crédito no se pierda por el camino".



Al mismo tiempo, ha pedido que el Ejecutivo regional se centre en "cortar toda la grasa burocrática" actual en la Administración en todos sus aspectos, y no exclusivamente ahora para la recepción de los fondos europeos por la Covid-19, para evitar una "administración de dos velocidades".



De este modo, ha considerado que la reforma que plantea la Junta en este decreto-ley "se queda corta" ante el "pesado procedimiento administrativo actual" y la "sobrecarga burocrática"; y ha pedido que el Ejecutivo extremeño "espabile" en esta materia.



UNIDAS POR EXTREMADURA VE ELEMENTOS "ESCABROSOS"



Finalmente, el diputado de Unidas por Extremadura Álvaro Jaén, ha alertado sobre los puntos "escabrosos" que tiene el decreto abordado este jueves, que contiene "zonas si no negras, al menos grises", ya que "está trufado de conceptos como racionalización, eficiencia, modernización y agilización administrativa" que buscan a su juicio "justificar la necesidad de crear empleo saltándose la ley".



Asimismo, ha criticado la modificación de la Ley Ambiental para "excluir proyectos de la evaluación de impacto ambiental", ya que a su juicio esto podría hacer ver que la Junta está "pensando en algo que pueda causar destrozos".



Jaén, igualmente, ha lamentado la exoneración de estar al corriente con la Seguridad Social y Hacienda incluida en el decreto ley para que las empresas puedan acceder a ayudas para afrontar las consecuencias de la Covid-19, ya que a su juicio esta medida "se puede convertir en una puerta abierta a privilegios" que pueden ser "especulativos".