Vara considera "prudente" suspender la administración de la vacuna de AstraZeneca

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha considerado "prudente" suspender la administración de la vacuna AstraZeneca contra la Covid-19 y ha apuntado que un periodo de quince días es "perfectamente recuperable".



Así ha explicado que la postura de Extremadura es la de el "principio de precaución", aunque ha recordado que hace unos meses por apelar a ese principio "casi nos fusilan al amanecer".



"Hay que intentar ser conscientes de que cuantitativamente no hay ninguna razón. Tú miras y comparas el número personas que se está vacunando con el número de casos que ha podido haber de reacciones y no ha lugar a la comparación", ha aseverado.



De esta forma, ha recalcado que como el "riesgo cero no existe" se va a intentar acercarse "todo" lo que se pueda a ese "riesgo cero" tomando la decisión de suspender la administración, una decisión que Vara ha considerado "prudente".



Así, en su opinión, un periodo de quince días, en el escenario actual, "no es una cifra que pueda ser irreversible" y es "perfectamente recuperable" con la llegada en abril de un mayor número de vacunas.



"En caso de que haya la más mínima posibilidad de riesgo, lo mejor es abstenerse y esperar que la Agencia Española y la Agencia Europea del Medicamento y la Organización Mundial de la Salud se pronuncie", ha indicado.



Fernández Vara ha realizado estas declaraciones, a preguntas de los medios, momentos antes de participar en Mérida en la inauguración del I Congreso Regional de la Federación de Servicios Públicos UGT Extremadura (FesP-UGT).