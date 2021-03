Monago: "Todo el mundo toca las puertas de los ministerios menos Extremadura"

El presidente del PP de Extremadura, José Antonio Monago, ha afirmado que "todo el mundo toca las puertas de los ministerios menos Extremadura", y, mientras tanto, en nuestra región aún no se sabe en qué se van a utilizar los fondos que tienen que venir para la recuperación de esta crisis. Asimismo, Monago ha criticado que los socialistas quieran diseñar el futuro en solitario cuando la deuda "la vamos a pagar todos".

El líder del PP ha subrayado que, si se quiere acertar, el futuro tiene que ser diseñado "entre todos", y ya ha quedado claro que el gobierno de la Junta no está contando con la oposición; y esa, ha dicho, será la "mejor manera de equivocarse" a la hora de implementar los fondos.

Además, Monago ha advertido que seguimos yendo tarde, mientras se ve como otros presidentes sí están tocando las puertas de los ministerios para sacar adelante sus proyectos, y "Vara no escucha nadie, no atiende a nadie, y no ha convocado a nadie".

Para el líder del PP regional, no aprovechar el apoyo que brindan los 'populares' para arrimar el hombro es un "desperdicio", y es así básicamente porque el PP ha gestionado fondos europeos y aprobó el último Programa Operativo en Bruselas.

"No cuentan con la oposición, como queremos", ha apuntado Monago recordando que el mes de febrero la Junta publicó un decreto para "elegir a sus interlocutores", expulsando así a los legítimos representantes de los extremeños de la forma de aportar idea, proyectos y líneas de actuación con los fondos de resiliencia

El presidente Monago ha aseverado que "bien haría Vara en preocuparse por los problemas de los extremeños", que son muchos, en lugar de decirse a hacer tweets que no se corresponden con la realidad de su forma de ser y la de la organización a la que pertenece.

Así, ha manifestado que Extremadura en este año de pandemia ha sufrido mucho, son 2.000 extremeños los que han fallecido, miles los que han perdido su trabajo y lo que será un milagro será recuperar la economía que, después del paso de los socialistas, está muy "zaleada".