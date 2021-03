PSOE pide Cs que no venda su alma a un mercenario de la política para gobernar en Badajoz

El portavoz del PSOE de Extremadura, Juan Antonio González, ha señalado que PP y Cs están "tomando el pelo" a los ciudadanos de Badajoz al garantizar la estabilidad en el consistorio manteniendo su pacto de legislatura, en tanto que no cuentan con mayoría suficiente y necesitan el apoyo de un "tercero", en este caso un "mercenario de la política", en alusión al concejal Alejandro Vélez.



Tras la reunión de la Comisión Ejecutiva Regional, González ha pedido al concejal de Ciudadanos, Ignacio Gragera, al que en virtud del acuerdo de legislatura le corresponderá a partir de ahora y hasta el final de la misma ocupar la alcaldía, que "reflexione" y no cometa "el mismo error" que el PP, que "vendió su alma a un mercenario de la política".



Según PSOE, un concejal que se presentó por Vox pero "es tan radical que ni siquiera en Vox lo quieren, un señor con antecedentes penales y que además se ha presentado por varias formaciones políticas".



González ha subrayado que "el ayuntamiento de Badajoz en estos momentos depende de un mercenario de la política", que espera que ahora Ciudadanos, que "en su día se presentó como un partido para regenerar la vida política de este país, no vuelva a vender su alma a un mercenario de la política".



Junto con ello, ha calificado de "indecente" el "ruido" que se está produciento en la política nacional en relación con las mociones de censura en Murcia y Madrid y el adelanto de elecciones en esta última región.



Así, ha subrayado que el eslogan del PSOE es 'Juntos más fuertes', porque consideran que en una pandemia "todos los partidos, junto con los ciudadanos y las ciudadanas, teníamos que cooperar y colaborar", mientras que el PP "lo más importante que ha hecho", en el último año, ha sido adelantar unas elecciones en Madrid y cambiarse de sede para ahuyentar los fantasmas de los sobresueldos de la caja B", reiterando que "los ciudadanos no se merecen el espectáculo que la derecha de este país está dando".

Pandemia

En la reunión de la Ejecutiva regional, se ha analizado los efectos de la pandemia cuando se cumple su primer aniversario, y también la incidencia de las próximas semanas.



En este sentido, y a pesar de que la comunidad es actualmente la que menor incidencia tiene, ha recordado que el virus "sigue entre nosotros y hay que tomar las medidas responsabilidad y prudencia porque no podemos bajar la guardia".



Asimismo, ha lanzado un mensaje de apoyo a comerciantes, hostelero y sector de la hostelería porque "lo han pasado y lo están pasando mal", motivo por el que les van a ayudar desde la Junta y el Gobierno de España a través de las medidas anunciadas, porque estos autónomos y pymes son "fundamentales para la recuperación del empleo y el crecimiento económico en esta tierra".



Y para eso, ha señalado que es "fundamental" la estabilidad política, y quien la garantiza en Extremadura es el PSOE, y por ello consideran que es "indecente" lo que está ocurriendo en la política nacional en estos momentos.