CCOO y UGT Extremadura recuerdan "agenda social pendiente" para derogar Reforma Laboral

Medio centenar de personas se han concentrado este jueves, día 11, ante la Delegación del Gobierno en Badajoz convocados por los sindicatos CCOO y UGT en Extremadura para recordar al Ejecutivo Central la "agenda social pendiente" y que tiene que "cumplir" su programa en cuestiones como la derogación de la Reforma Laboral y de la Ley de Pensiones de 2013, o la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI).



Autolimitada a 50 personas, a razón de 25 por sindicato, y bajo medidas de seguridad frente a la Covid-19 como mantener la distancia de seguridad, para lo cual se han marcado cruces en el suelo, la concentración se ha organizado bajo el lema 'Ahora sí toca' y ha contado con la presencia de la secretaria general de Comisiones Obreras en Extremadura, Encarna Chacón; y su homóloga de UGT en la región, Patrocinio Sánchez.



En declaraciones a los medios, Encarna Chacón ha valorado que una vez que se tiene la "buena noticia" de que las vacunas contra la covid están funcionando y se están poniendo, "evidentemente ahora toca": "toca de nuevo hablar de la agenda social pendiente de este Gobierno con la clase trabajadora, su compromiso era evidentemente establecer ese Salario Mínimo al 60 por ciento de la media, con lo cual significa una subida anual que no se ha producido".



Ante ello, van a luchar por que "eso se consiga", como también creen que "toca derogar ya" la Reforma Laboral, a lo que "se habían comprometido" aunque "con esta pandemia todo esa agenda se paralizó" pero, "ya es el momento de sentarnos a derogar esa reforma" que "si ha afectado a todo el país en Extremadura ha sido mucho más cruenta", ha sostenido, por las condiciones de la región, la "precariedad" que se tiene en su mercado laboral y que ha afectado "muchísimo más" a las mujeres en los sectores "esenciales" en la pandemia, como la ayuda a la Dependencia.



Para Chacón, es "imprescindible" igualmente la derogación de la reforma de las pensiones, que "unilateralmente" aprobó el Gobierno del Partido Popular, de manera que "en definitiva" lo que le están pidiendo al actual Ejecutivo Central "es que ponga en práctica las políticas que se había comprometido con la ciudadanía, que el momento es ahora, que ya toca, ya toca derogar la Reforma laboral, ya toca derogar la reforma de las pensiones y ya toca subir el Salario Mínimo Interprofesional".



Desde CCOO, también plantean la "necesidad" de la ley que va a regular la brecha de género entre hombres y mujeres respecto a los salarios, la Ley de Igualdad Salarial que "tiene que estar ya" porque "no" se puede "consentir que en el siglo XXI siga habiendo discriminaciones salariales entre mujeres y hombres en el mercado laboral"; a la vez que ha insistido en que se trata de "compromisos" que el Gobierno adquirió con los agentes sociales y económicos, entre los que se cuenta el sindicato que representa.



CUMPLIR SU PROGRAMA



Por su parte, Patrocinio Sánchez ha aseverado que un nuevo día 11 vuelven a concentrarse por la derogación de la Reforma Laboral y el decreto de 2013 referido a las pensiones y para que se incremente el Salario Mínimo Interprofesional, que "se tiene que aumentar porque las profesiones que peor lo han pasado" y que, "fundamentalmente", han estado en "primera línea" en la pandemia siguen teniendo "muchísimas dificultades y cobran muy poco".



Además, ha reclamado que los Expedientes de Regulación Temporal de Empleo se vuelvan a prorrogar hasta que termine el estado de alarma, y ha abogado por que se empiece a firmar un acuerdo de negociación colectiva, puesto que las vacunas contra la covid se están empezando a dispensar y la situación de la pandemia "aunque todavía está mal" empieza a "controlarse" y "hay un momento en el que se va a tener totalmente controlada".



"En ese momento. tiene que empezar a aparecer ya el diálogo social", ha reclamado, añadiendo que le acaban de comunicar que el próximo miércoles por la tarde se ha convocado una reunión con los sindicatos a nivel nacional para empezar a hablar de la Reforma Laboral, sobre lo cual ha defendido que este tipo de movilizaciones "empiezan a dar su fruto" y que "hay que hacer presión" en la calle y con medidas de seguridad porque "lo primero y lo prioritario es la salud".



Para Sánchez, "este Gobierno progresista nos tiene que hacer caso y tiene que cumplir fundamentalmente lo que ha dicho en su programa: derogación de la Reforma Laboral, y no vamos a parar hasta que no lo consigamos".



CIERRE PERIMETRAL DE LA REGIÓN



Por otro lado y preguntada por su valoración ante las nuevas medidas anunciadas de cara al Puente de San José y Semana Santa, Encarna Chacón ha indicado que, desde CCOO, "siempre" han reivindicado que "lo primero es la salud", por lo que todas aquellas medidas encaminadas a "salvaguardar la vida de las personas", dado que se trata de "vidas" y de gente que "muere por el virus" además de la saturación del sistema sanitario, "siempre" estarán "de acuerdo" con las mismas "evidentemente con la responsabilidad de las autoridades sanitarias".



"Creemos que lo fundamental es la vida, a partir de ahí la economía se va a recuperar, a las personas que mueran en este tránsito si no se ponen medidas que realmente conduzcan a salvaguardar la vida eso no se recuperar y lo hemos visto en Navidad", ha sostenido Chacón, para quien las consecuencias de las medidas de "apertura" en Navidad se han "arrastrado en la siguiente ola", en la que "ha habido gente que se ha quedado en el camino y otras van a quedar con patologías de por vida".



Preguntada también por el cierre de tiendas de la calle Menacho de Badajoz, la secretaria regional de Comisiones ha considerado que empresas como Zara son "potentes" y "tienen grandes beneficios", de manera que ante el hecho de que "se permitan el lujo de hacer un cierre" el sindicato que representa "va a luchar para que eso no ocurra" y estará en la calle, en la movilización "y en lo que sea necesario para recuperar el poco tejido productivo que tenemos, sobre todo en ciudades como Badajoz".



Interpelada por el cierre perimetral de Extremadura en el Puente de San José y en Semana Santa, Patrocinio Sánchez ha expuesto que en este aspecto en UGT son "muy respetuosos" y han dicho que "no" van a pronunciarse "nunca", dado que si el gobierno extremeño ha adoptado esas medidas "será" porque tiene los informes de Salud Pública que le habrán aconsejado y le han dicho "lo que hay que hacer para que no se vuelva a disparar la ola" en ambas fechas.



"Entendemos todo lo que está pasando, entendemos que va a haber dificultades para ciertos sectores económicos de Extremadura, turísticos, pero no podemos decir que nos parece ni bien ni mal", ha concluido Sánchez, para quien hay que respetar lo que Salud Pública vaya diciendo a todos los ciudadanos.