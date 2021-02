Plan Recuperación Economía Española requerirá "esfuerzo" de administraciones y sociedad

Ep.

La delegada del Gobierno en Extremadura, Yolanda García Seco, ha adelantado que el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que presentará este viernes el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en Mérida, es un proyecto que "hay que ejecutar entre todos" y que va a requerir "de una acción muy importante" que deben de llevar a cabo todas las administraciones públicas, las empresas, los trabajadores o la sociedad civil.

Y es que, como ha remarcado García Seco, "los proyectos ahondarán en un esfuerzo de todos y esos proyectos que ya se están recogiendo, ya se están valorando y algunos de ellos ya están muy próximos a aprobarse, van a suponer una transformación en profundidad de nuestra economía y de nuestra sociedad".

Así lo ha señalado a preguntas de los periodistas por la visita prevista para este viernes, día 19, por el presidente del Gobierno de España para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española, en un acto en Mérida en el que estará acompañado por el presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara.

Al respecto, ha valorado que es "esencial" y que hay que agradecer la visita de Sánchez "en persona" para hacer la presentación de dicho plan, en relación al cual ha reconocido que les gustaría que de esa presentación participara toda la sociedad, los partidos políticos de la oposición y del Gobierno, de la Comunidad Autónoma, los empresarios, los sindicatos o los distintos sectores sociales.

No obstante, y aunque por la situación de la pandemia de la Covid-19 "no" se puede hacer un gran acto, sí se dará cuenta de "ese gran proyecto a toda la sociedad extremeña, porque además es un proyecto que hay que ejecutar entre todos, no es un proyecto del Gobierno de España, es un proyecto de país", en el que se va a requerir de una acción "muy importante" que deben de llevar a cabo todas las administraciones públicas, las empresas, los trabajadores o la sociedad civil.

De este modo, ha tildado de "esencial" que dichos colectivos lo conozcan y ha avanzado que tratarán también, una vez que se presente, de ir presentándolo por sectores y por temas a un mayor número de colectivos en pequeñas reuniones en aras de que puedan participar de los mismos y puedan llevar a cabo "esos proyectos de transformación".

La delegada del Gobierno en Extremadura ha hecho estas declaraciones, a preguntas de los periodistas, en una rueda de prensa en Badajoz en la que ha presentado las principales iniciativas desarrolladas por el Gobierno de España durante el año 2020 en Extremadura y las actuaciones más destacadas relacionadas con la emergencia económica, social y sanitaria en el marco del informe 'Cumpliendo'.