Cs exige a Junta que las ayudas a hostelería y al comercio lleguen de manera "inmediata"

El portavoz del Grupo Parlamentario Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha exigido a la Junta de Extremadura que las ayudas al sector del comercio y la hostelería anunciadas por el ejecutivo regional el pasado mes de enero "lleguen de manera inmediata" a estos sectores cuya situación es "crítica" y está al límite".

Así, Salazar ha hecho alusión a que en el pleno del próximo jueves se convalidará el decreto 1/2021 de 13 de enero sobre estas ayudas urgentes que "son necesarias", ha calificado, pero "llegan tarde" pues, los hosteleros y comerciantes llevan casi un año "sin poder desempeñar su trabajo de manera normal pero pagando sus impuestos y alquileres sin apenas ingresos".

Ha reclamado que "la Junta debe reaccionar ya", porque si no lo hace "la situación que vamos a vivir en mayo y junio va a ser un verdadero drama en nuestra tierra".

En este sentido, Salazar ha apuntado que las cifras de la pandemia "preocupan mucho" pero, "esto no puede servir para hundir a nuestro comercio y a nuestra hostelería" por lo que ha exigido "medidas encima de la mesa" porque sino "Extremadura sufrirá una cuarta ola que puede que no sea sanitaria pero sí económica y de la que no levantaremos cabeza".

Además, el portavoz de la formación naranja ha hecho mención a la solicitud de creación de la comisión no permanente de investigación sobre el proceso de vacunación que se debatirá en pleno y ha añadido que Ciudadanos defenderá una propuesta de impulso para que haya una mayor "transparencia" en el proceso de vacunación y haya "un protocolo claro para que nadie pueda beneficiarse de su posición y vacunarse antes".

Por otro lado, la formación liberal llevará a pleno una propuesta de impulso para instar a la Junta a impulsar la investigación del hidrógeno.

También, ha afirmado que "creemos que Extremadura reúne todas las condiciones necesarias para convertirse en una potencia en la tecnología del hidrógeno".

En este sentido, el portavoz de la formación liberal ha explicado que con esta propuesta se puede favorecer el modelo público-privado de colaboración con la tecnología del hidrógeno y aproximarnos "al objetivo de la descarbonización en la movilidad, pilar fundamental de la transición ecológica".

Además, Ciudadanos preguntará sobre el compromiso de la Junta para restablecer el servicio de cirugía vascular en el área de salud de Cáceres, qué medidas tiene previsto implementar la Junta para garantizar la calidad del aire en el interior de los centros deportivos y qué medidas va a tomar la Junta para atenuar el retraso de las valoraciones del Cadex en toda la región.

Sobre el Consejo de Gobierno de este próximo miércoles, Salazar ha señalado que espera que se levanten restricciones de manera gradual en la hostelería y el comercio porque "han cumplido y no son foco de contagio".