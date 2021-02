CCOO y UGT se concentrarán en Badajoz para dar "un toque de atención" al Gobierno

Ep.



Los sindicatos CCOO y UGT han convocado una concentración para este jueves, 11 de febrero, ante la Delegación del Gobierno en Extremadura, en la ciudad de Badajoz, bajo el lema "Ahora sí toca", y con el objetivo de darle "un toque de atención" al Ejecutivo central para el cumplimiento de sus "compromisos" en materia de pensiones, de subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de derogación de la reforma laboral.



Dicha convocatoria supone el "pistoletazo de salida" de otras que dichos sindicatos organizarán en los próximos meses si el Gobierno central no accede a cumplir sus "compromisos" y fija unas "fechas" para hacerlo, según ha explicado en rueda de prensa este martes en Mérida la secretaria general de CCOO en Extremadura, Encarna Chacón.



También pretenden dichos sindicatos reivindicar una serie de cuestiones que "ahora sí toca" llevar a cabo después de que hayan quedado "paralizadas" como consecuencia de la pandemia de la Covid-19, a la vez que tratar de que los trabajadores no sean los que "paguen" exclusivamente las consecuencias de la crisis generada por el coronavirus, según ha apuntado en la misma comparecencia de prensa la secretaria general de UGT en Extremadura, Patrocinio Sánchez.

DERECHOS ARREBATADOS

Así, Encarna Chacón (CCOO) ha incidido en que "ahora sí toca" reivindicar los "derechos arrebatados" a la clase trabajadora, así como retomar una agenda de negociaciones de cuestiones "comprometidas" como la subida del Salario Mínimo Interprofesional, junto a otras como la recuperación de la negociación colectiva, la limitación de la temporalidad y "sobre todo" de los despidos.

Al mismo tiempo, ha abogado por la derogación de la reforma laboral nacional, así como por que las pensiones en España suban "como el IPC"; y ha reivindicado que "es el momento" de que el SMI suba hasta los 1.100 ó 1.150 euros; así como que "ahora sí toca" ya derogar las reformas que el entonces Gobierno central del PP "impuso" para superar la crisis.

Encarna Chacón ha reclamado igualmente la dotación de un "plan de choque" a nivel nacional contra la siniestralidad laboral; ha incidido en que exigirán al Gobierno que "no valen las antiguas recetas" de anteriores crisis para superar la actual; y ha rechazado el "derecho a veto" que, según ha indicado, el Ejecutivo nacional ha dado a la patronal en cuestiones como la subida del SMI.

En este sentido, y tras apelar a que toda la sociedad, incluido el empresariado, tiene que contribuir "solidariamente" para salir de la crisis generada por la Covid-19, ha defendido la idoneidad de la concentración en Badajoz del próximo jueves, día 11 de febrero, para que el Gobierno central cumpla con sus "compromisos electorales" con la clase trabajadora.

CUESTIONES COMPROMETIDAS

De su lado, Patrocinio Sánchez (UGT) ha defendido que el Gobierno central "progresista" tiene que cumplir "cosas que nunca pensamos que no se iban a hacer", como el "compromiso" de subir "sí o sí" el SMI en España, algo que a su juicio no se entiende que aún no se haya aplicado "cuando se ha hecho en todos los países del entorno" de España.

Al respecto, ha incidido en que en torno a 80.000 trabajadores en Extremadura se verían beneficiados del citado incremento del SMI. "Nos afecta de lleno" y el Gobierno "lo tiene que hacer porque lo ha prometido", ha espetado la sindicalista.

En la misma línea, ha reivindicado que el Ejecutivo central derogue la reforma laboral nacional, una cuestión que los sindicatos llevan pidiendo desde 2012 --recuerda--; así como garantice el poder adquisitivo de unas pensiones "dignas" con el IPC.

"También toca ahora las pensiones", ha espetado Sánchez, quien ha solicitado igualmente que se recupere la prevalencia del convenio sectorial sobre el de empresa.

De este modo, la responsable de UGT en Extremadura ha defendido la idoneidad de la concentración del próximo jueves, día 11, en Badajoz, porque durante la misma reclamarán cuestiones que "afectan" a una "mayoría" de la población y a ciudadanos que "lo están pasando mal". "Ahora sí toca movilizarnos", ha espetado Patrocinio Sánchez.

FONDOS EUROPEOS

Por otra parte, sobre los fondos europeos que llegarán a España para paliar los efectos de la crisis de la Covid-19, Patrocinio Sánchez ha defendido la importancia de que Extremadura presente "buenos proyectos" y "apegados" a las necesidades reales de la comunidad.

De su lado, Encarna Chacón ha reivindicado --ante la crisis generada por la Covid y la necesidad de generar ingresos-- que se articulen medidas para garantizar empleos de "calidad" en el país, así como que España a su juicio "necesita una reforma fiscal urgente mucho más progresiva" que hasta ahora; y ha abogado por la supresión de las Sicav a nivel europeo para evitar con ello los "países que permiten el fraude".