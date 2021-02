Cs: "Nuestra hostelería no puede pagar los platos rotos de una ineficiente gestión"

El portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Extremadura, David Salazar, ha criticado este jueves que la Junta de Extremadura mantenga cerrada la hostelería en la comunidad autónoma dentro de unas medidas para contener la pandemia anunciadas este pasado miércoles que "no responden a criterios científicos ni lógicos".

"Nuestra hostelería no puede ser la que pague todos los platos rotos de la ineficiente gestión de la Junta de Extremadura", ha señalado Salazar tras analizar las últimas medidas adoptadas por la Junta de Extremadura y anunciadas por el consejero de Sanidad y Políticas Sociales, José María Vergeles.

Así pues, a través de una nota de prensa, Salazar ha apuntado que el sector hostelero "no puede más" con esta situación a pesar de que "desde luego que no es el culpable de este virus", por lo que "no puede ser el único perjudicado" por las decisiones del Ejecutivo autonómico.